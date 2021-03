CHALLENGE LEAGUE «Unsere jungen Spieler sind im Profifussball angekommen»: FC-Wil-Trainer Alex Frei vor dem Heimspiel gegen Xamax Drei Tage nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Winterthur strebt der FC Wil die nächsten Punkte an, um einen weiteren Schritt in Richtung Ligaerhalt zu machen. Trainer Alex Frei über die Entwicklung der jungen Spieler und über Gegner Neuchâtel Xamax.

Wils Tician Tushi (am Ball gegen zwei Schaffhauser) erzielte Anfang Februar den Siegtreffer beim 1:0 gegen Xamax. Bild: Andy Mueller/ Freshfocus (Schaffhausen, 6. Februar 2021)

Wie gefestigt der FC Wil mittlerweile ist, zeigte sich am Dienstagabend gegen Winterthur exemplarisch: Nachdem die Ostschweizer in der Schlussphase den 0:1-Rückstand kassiert hatten, steckten sie nicht auf – im Gegenteil: Sie nahmen das Heft in die Hand und agierten so spielfreudig wie noch selten in dieser Saison. Das 1:1 durch Offensivspieler Maren Haile-Selassie war die logische Konsequenz und absolut verdient. Beinahe wäre dem Gastgeber noch der Siegtreffer gelungen.

Wils Trainer Alex Frei sprach in der Medienrunde von Donnerstag denn auch von einem «wichtigen Punkt gegen einen starken Gegner». Nicht nur, weil sein Team damit einen weiteren Schritt in Richtung Ligaerhalt gemacht hat. Sondern vor allem auch deswegen: «Ich habe viel Gutes in unserem Spiel gesehen», sagt der 41-Jährige.

Fehlerquote stark reduziert und zielstrebiger

Wil-Trainer Alex Frei

Bild: Arthur Gamsa

Nebst der mentalen Stabilität hat er die Entscheidungsfindung herausgestrichen: «Nach temporeichen Vorstössen folgten die richtigen Aktionen in den entscheidenden Momenten.» Die Spieler würden allmählich ein Gespür dafür entwickeln, in welcher Situation ein Direktspiel und wann eher ein Dribbling gefragt sei. «Das ist ein Fortschritt in der Entwicklung der jungen Akteure», sagt Frei.

Überhaupt beurteilt der Trainer deren Weiterentwicklung im neuen Jahr äusserst positiv. Jene Spieler, die mit keiner respektive wenig Challenge-League-Erfahrung in die Saison gestartet sind, würden zwar wie in der Vorrunde Fehler begehen, doch die Quote habe sich stark reduziert:

«Der Unterschied ist, dass sie denselben Fehler im gleichen Spiel nicht mehr wiederholen.»

Für Frei zeigt dieser Lernprozess: «Die jungen Spieler sind langsam aber sicher im Profifussball angekommen.» Jeder einzelne Akteur spiele reifer als noch in der Vorrunde. Das zeigt sich für Frei auch daran, dass das Team deutlich zielstrebiger agiere. Als Beispiel erwähnt er die Stabilität bei Cornern: «Anders als in der Vorrunde brennt es danach nicht mehr lichterloh.»

Stammspieler Izmirlioglu und Krasniqi kehren nach Sperre zurück

Noch Potenzial sieht er in der Kreativität: «Wir haben noch zu wenig Überraschungsmomente.» Eine erste Gelegenheit, dies zu verbessern, bietet sich heute Abend ab 20 Uhr im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax. Dabei kann der FC Wil wieder auf die Stammspieler Serkan Izmirlioglu und Mittelfeldspieler Bledian Krasniqi zählen, die gegen Winterthur eine Sperre absitzen mussten. Weiterhin gesperrt ist dagegen Valon Fazliu.

Ein sicherer Wert in Wils Abwehr: Serkan Izmirlioglu (in Weiss). Bild: Ralph Ribi (Wil, 9. Januar 2021)

Für die Wiler bietet sich gegen Xamax zudem die Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten der unteren Tabellenhälfte auf Distanz zu halten. «Das wäre sicher von Vorteil», sagt Frei:

«Doch im Vordergrund steht für uns, so schnell wie möglich sicherzustellen, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.»

Ob die Wiler das auswärtsschwächste Team der Liga nach dem 1:0- Heimerfolg vor einem Monat erneut besiegen? Frei warnt jedenfalls davor, den Gegner zu unterschätzen: «Xamax ist gut besetzt und bisher unter Wert geschlagen worden.»