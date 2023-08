Challenge League Über 3000 Zuschauer im Bergholz – doch der FC Wil und der FC Sion zünden im Spitzenspiel kein Feuerwerk Der FC Wil und der FC Sion trennen sich 0:0, bleiben unbesiegt – und müssen Xamax dennoch vorbeiziehen lassen. Die Ostschweizer beweisen aber, dass sie es selbst mit dem hoch dotierten Absteiger aufnehmen können.

Wils Stéphane Cueni (rechts) zeigt gegen Sion eine starke Partie.

Drei Spiele, drei Siege: Mit dieser Bilanz – und somit mit viel Rückenwind – stiegen am Freitagabend sowohl der FC Wil wie auch der FC Sion in die Partie im Bergholz. Ein frühes Spitzenspiel an diesem Spätsommerabend also: Logisch zog das viel Volk an, 3286 waren im Stadion, und damit mehr sogar als in den bestbesuchten Partien der vergangenen Erfolgssaison. Wohl gegen 300 Fans aus Sitten waren zudem die Reise in die Ostschweiz angetreten.

Es reichte bereits ein Blick auf die Startaufstellungen, um ein Gefühl für die Stärkeverhältnisse zu erhalten. Was Sion-Trainer Didier Tholot auch in der Challenge League zur Verfügung steht, sieht schon sehr nach Super League aus: Numa Lavanchy, Reto Ziegler, Dejan Sorgic oder Kevin Bua, nur so als Kostprobe. Die Wiler halten auf dem Matchblatt mit personeller Konstanz dagegen: Zehn von elf Startern gehörten schon in der vergangenen, sehr erfolgreichen Saison zum Team.

Die Kulisse hätte ein Spektakel verdient

Einen entscheidenden Vorteil konnte sich dennoch in diesem Spiel keine der Mannschaften verschaffen. Die Kulisse hätte ja eigentlich ein Spektakel verdient. Doch die Mannschaften taten den Zuschauerinnen und Zuschauern den Gefallen nicht. Sie liessen sich von Beginn weg wenig Platz für die Entfaltung, verhakten sich oft im Mittelfeld – und als es nach 95 intensiven, aber ereignisarmen Minuten 0:0 hiess, musste die Statistik herhalten, um die Spielanteile einzuordnen. Auch der Ballbesitz war ausgeglichen. Wo Wil die Nase mit 3:1 vorne hatte: Bei den Abschlüssen aufs Tor.

Und tatsächlich hätte auch dieses Spiel auf die Seite der Wiler kippen können. Die wohl grösste Chance hatten sie in der Nachspielzeit, als die Sittener den Ball erst im letzten Moment aus der Gefahrenzone brachten. Es wäre aber wohl etwas zu viel des Guten gewesen, zumal die Walliser an diesem Abend mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft gewesen waren. Zwar tat sich das Team von Didier Tholot von Beginn weg schwer mit der Wiler Abwehr: In Ansätzen gefährlich wurden sie meist nur nach Freistössen. Die Sittener führten insgesamt aber die feinere Klinge und dominierten das Spiel in vielen Phasen.

Die Wiler ihrerseits versuchten ihr Glück besonders über die linke Seite, der Ex-Wiler Joël Schmied hatte vor allem zu Beginn immer wieder Mühe mit der Schnelligkeit von Josias Lukembila, auch Wils Nikolas Muci deutete immer wieder seine physischen Stärken an. Eine auffällige Partie lieferten bei den Wilern Philipp Altmann, Turm in der Verteidigung, aber auch Mittelfeldspieler Stéphane Cueni und Einwechselspieler Nico Maier.

Wil bleibt in der Spitzengruppe

Wils Leistung ist wiederum als stark einzustufen – zumal es bisher auch anderen Challenge-League-Teams nicht gelungen ist, gegen Sion Tore zu erzielen. Und zumal die Wiler personell leicht geschwächt angetreten waren: Verzichten musste Trainer Brunello Iacopetta im Vergleich zu den ersten Saisonspielen auf Captain Philipp Muntwiler (Gehirnerschütterung aus dem Schaffhausen-Spiel) und den verletzten Mergim Brahimi. Muntwiler wurde im Mittelfeld von Ndau ersetzt, gleich auch als Captain. In der Innenverteidigung war Genis Montolio wieder dabei, Ivan Martic rückte auf seine angestammte Position auf der rechten Abwehrseite.

Hart umkämpftes Spiel: Wils Ivan Martic drängt Dejan Sorgic ab. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Nach dem torlosen Unentschieden sind sowohl der FC Sion wie auch Wil in der Tabelle verdrängt worden. Neu steht Xamax an der Spitze, das Thun gleich mit 4:0 bezwang und nun wie Wil und Sion zehn Punkte auf dem Konto hat. Wil steht neu auf dem zweiten Platz – und hat gegen den Absteiger bewiesen, dass auch in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist.

Attraktion im Bergholz: Christian Constantin, FC-Sion-Präsident. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Wil – Sion 0:0

Lidl Sportpark Bergholz – 3286 Zuschauer – Sr. Schnyder

Wil: Ammeter; Martic, Montolio, Altmann, Dickenmann; Staubli (63. Maier), Cueni, Ndau; Bahloul (93. Saho), Muci (78. Gele), Lukembila (93. Appiah).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti; Baltazar Costa, Bua; Berdayes, Chouaref (62. Souza), Bouchlarhem (85. Halabaku); Sorgic (72. Kabacalman).

Bemerkungen: Wil ohne Brahimi, Muntwiler, Haile-Selassie, Laidani (verletzt), Sion ohne Lindner (nicht im Aufgebot), Itaitinga, Moubandje (verletzt) - Verwarnungen: 30. Cueni (Foul), 82. Altmann (Foul). 82. Bouchlarhem (Reklamieren).