Challenge League FC-Wil-Trainer Alex Frei nimmt vor dem Spiel gegen Kriens seine Spieler in die Pflicht – und fordert mehr Engagement Saisonstart geglückt oder nicht? Erst mit dem Nachtragsspiel vom Freitagabend gegen Kriens wird man beim FC Wil diese Frage beantworten können. Trainer Alex Frei strahlt Zuversicht aus – hat aber auch eine gute Portion Wut im Bauch. Er fordert von einigen seiner Spieler mehr Präsenz.

Der Saisonstart hätte so schön sein können für den FC Wil. Denn wäre das Startspiel im Juli gegen Vaduz nicht in letzter Sekunde aus der Hand gegeben worden, würden die Wiler am Freitagabend auswärts gegen Kriens um den Vorstoss auf Platz drei spielen. Es kam anders. Und wenn Trainer Alex Frei über den Saisonstart spricht, sind jene Punktverluste gegen Vaduz noch immer Thema.

In der Zwischenzeit ist viel passiert im FC Wil. Coronafälle und Spielverschiebungen kamen dazu. Zwei weitere Niederlagen setzte es ab, nur gegen Yverdon gab es drei Punkte. Und zuletzt waren da die Hiobsbotschaften aus medizinischer Sicht. Die einschneidendste: Sebastian Malinowski fehlt nach einem Kreuzbandriss, dem dritten bereits in der Karriere des 23-Jährigen. Damit erwischte es ausgerechnet einen der Leistungsträger der ersten Wiler Spiele. «Wir finden andere Lösungen», sagt Frei. Muss er, wohl oder übel.

Alex Frei: «Wir könnten mit jedem Team mithalten!»

Die Unzufriedenheit über die aktuelle Situation des FC Wil war dem Trainer zuletzt nach Spielen (wie dem 0:3 in Neuenburg) deutlich anzusehen. «Wer mich kennt, weiss, wie ambitioniert ich bin», sagt er. Und lässt zwischen den Zeilen durchblicken, dass ihm eben jene Ambitionen beim einen oder anderen Spieler derzeit fehlen - im Spiel wie im Training.

«Wir wären fähig, jeden in der Challenge League an einem guten Tag zu besiegen. Doch wenn zwei oder drei von elf nicht hundertprozentig dabei sind, wird es schwierig.» Dies falle umso mehr ins Gewicht, als dass die Qualität im Kader fehle, um auf entsprechenden Positionen einen Konkurrenzkampf aufkommen zu lassen.

Was er nicht als Kritik an der Kaderplanung sehen will - zumal er diese zum Teil mitverantwortet. Das Wiler Budget soll nicht als Entschuldigung herhalten. Und wer das Ungemach mit Coronafällen, Quarantäne und Spielverschiebungen als Gründe für unstete Spiele anbringe, suche nach Alibis, sagt Frei.

Hoffen auf die Neuzuzüge

Immerhin, und damit zu den Lichtblicken: Inzwischen zeigt kein Spieler mehr Corona-Symptome. Wil zeigt in guten Momenten schönen Fussball. Mit Filip Frei und Josias Lukembila stiessen diese Woche zwei junge, hoffnungsvolle Offensivspieler zu den Wilern.

Und gegen Kriens ist der FC Wil alles andere als Aussenseiter. Die Krienser konnten bisher in vier Spielen erst einen Punkt gewinnen, gegen Schaffhausen zum Saisonstart. Umso wichtiger, den direkten Konkurrenten in Schach zu halten. Es würde vieles einfacher machen in den kommenden Wochen.