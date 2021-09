Challenge League Der FC Wil tritt mit Verletzungssorgen gegen den FC Schaffhausen an Im Heimspiel vom Freitagabend gegen Schaffhausen werden dem FC Wil wohl acht Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Dennoch wollen die Ostschweizer sportlich zurück in die Spur finden.

In Aarau verpassten es die Wiler, ein engagiertes Spiel in Punkte umzumünzen. Das soll gegen Schaffhausen anders werden. Marc Schumacher / freshfocus

Es sind schwierige Tage beim FC Wil. Nach dem Cup-Ausscheiden in Yverdon und der Niederlage in Aarau sehnt man sich nach sportlichen Erfolgserlebnissen – während die Geschichte um Präsident Maurice Webers rassistische Entgleisung den Klub weiter umtreibt. Weiterhin läuft ein Verfahren der Swiss Football League.

Wil möchte immerhin auf dem Feld seine Fans versöhnlich stimmen und zurück in die Spur finden. Vor dem Heimspiel gegen den FC Schaffhausen von heute Abend, 20.30 Uhr, ist aber im Team von Alex Frei eine weitere Baustelle auszumachen. Weiterhin sind gleich acht Spieler als verletzt oder fraglich gemeldet, unter ihnen Goalie Nils de Mol, Michael Heule, Amel Rustemoski, Argtim Ismaili, Josiah Daniel und der Langzeitverletzte Sebastian Malinowski. Zudem wird Robin Kamber nach seiner vierten gelben Karte gesperrt fehlen.

Zwei Zu-Null-Niederlagen

Die Wiler haben in den vergangenen beiden Spielen kein Tor zustande gebracht, auf das 0:3 in Yverdon folgte das 0:2 gegen Aarau. Zumindest das Spiel im Brügglifeld, als die Wiler früh in Rücklage gerieten, stimmte Alex Frei zuversichtlich. «Ich bin unglaublich zufrieden, wir beissen, wir kratzen, wir wehren uns mit dem, was wir haben. Die Jungs machen das hervorragend», sagte der Trainer nach der Niederlage. Im Sturm hatte er erstmals auf den erst 19-jährigen Luan Ambazi gesetzt, dem Mittelstürmer aus dem Ostschweizer Nachwuchsprojekt FCO. Zudem wurde Mergim Brahimi, zuletzt als Aussenverteidiger im Einsatz, wieder offensiver aufgestellt. Gut möglich, dass Frei diese Änderungen auch für das Spiel gegen Schaffhausen beibehalten wird.

Mit einem Sieg könnten die Ostschweizer wieder an den Schaffhausern vorbei auf den siebten Platz vorstossen. Am Wochenende darauf findet dann eine weitere Begegnung gegen einen Tabellennachbarn statt: Dann empfangen die Wiler Stade-Lausanne. Vor den Heimspielen besteht im Bergholz wieder die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.