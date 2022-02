Challenge League Der FC Wil lernt und verliert doch bei Leader Aarau Die Ostschweizer halten nur in der ersten Halbzeit mit. Nach der Pause wird der FCA besser. Zu gut jedenfalls für die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta.

Marcin Dickenmanns Eigentor führt zum 0:2 in der 66. Minute. Die Vorentscheidung. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es hat etwas von Super League, der früheren zumindest. Brügglifeld, 3415 Zuschauer. Und auf den Presseplätzen einer, der Englisch spricht. «Aarau is grey, right?» Aarau ist grau, oder? Nein, sie tragen Weiss. Und sie sind keine graue Maus mehr, keine Mittelfeldmannschaft, sondern vielmehr Leader und im Sommer vielleicht wieder erstklassig. Mit dem Heimsieg gegen den FC Wil, der in grauen Trikots antritt, kommen die Aarauer dem Aufstieg einen weiteren Schritt näher.

Schneider bringt Aarau früh in Führung

Einen, den man erst einmal machen muss. Denn der FC Wil kommt gut ins Spiel, sein Pressing führt in den Startminuten zur einen oder anderen Balleroberung tief in der Aarauer Hälfte. Er provoziert auch lange Bälle der beiden Innenverteidiger Léon Bergsma und Aleksandar Cvetkovic.

Und doch ist es der FC Aarau, der das erste Tor schiesst. Randy Schneider bekommt 18 Meter vor dem Tor zu viel Platz und zu viel Zeit auch, um Mass zu nehmen. Schlenzer ins rechte untere Eck, 1:0 für Aarau, elfte Minute. In der 16. Minute schiesst der Wiler Kastrijot Ndau, der den gesperrten Captain Philipp Muntwiler auf der Sechs ersetzt, einen Freistoss an den Pfosten.

Randy Schneider (Mitte) sorgt für die frühe Aarauer Führung. Wirklich verdient ist sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der FCA verdient sich die Führung in der Folge. Weil er die Kontrolle übernimmt, den Ball monopolisiert, wie er das häufig tut. Einmal zieht Donat Rrudhani in die Mitte und dann ab, aber Marvin Keller im Kasten der Wiler pariert. Ein anderes Mal verpasst Kevin Spadanuda eine Flanke nur knapp. Der mit zwölf Toren und fünf Assists beste Skorer in der Challenge League hat viele Freiheiten, zu viele; Spadanuda initiiert immer wieder Angriffe.

Überraschend ist das freilich nicht. Spadanuda ist der derzeit wohl aufregendste Spieler der Challenge League. Er wird es in der nächsten Saison aller Voraussicht nach nicht mehr sein. Entweder wird der FC Aarau aufsteigen oder Spadanuda wechseln.

Wil steigert sich im Laufe der ersten 45 Minuten

Und der FC Wil? Er hat die jüngste Mannschaft der Liga. Und das merkt man in dieser ersten Halbzeit, im Guten wie im Schlechten. Weil er einige Fehlpässe spielt und Zweikämpfe verliert, im Laufe des ersten Durchgangs aber dazulernt, wie wissbegierige junge Menschen das eben tun.

Also werden aus Fehlpässen Schlüsselpässe und aus verlorenen gewonnene Zweikämpfe. Die Belohnung: eine Druckphase vor der Pause. In der 41. Minute kommt Lavdim Zumberi, die 41, von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Ein Aarauer blockt den Versuch. Nur: mit welchem Körperteil? Die Pfeife von Schiedsrichter Luca Cibelli bleibt jedenfalls stumm. 1:0 zur Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit Chancen auf beiden Seiten, ehe die Pausenansprachen der Trainer ihre Wirkung zeigen und sich die Teams neutralisieren. Der Speaker verkündet derweil, dass zwei Kinder ihren Vater suchen. Und die Zuschauer Torchancen. Es ist Spadanuda, der mit einem Flachschuss den Lärm ins Stadion zurückbringt. «Nei», ruft die grosse Mehrheit. Der Ball fliegt am Tor vorbei.

Kevin Spadanuda (rechts) im Zweikampf mit Wils Lavdim Zumberi. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

In der 65. Minute ist der Ball aber drin. Cvetkovic, im Winter erst von GC gekommen, erobert den Ball und erinnert dann an den ehemaligen brasilianischen Verteidiger Lucio, der oft mangels Beschäftigung in der Defensive samt Ball nach vorne ging. Schliesslich befördert der eingewechselte Wiler Marcin Dickenmann den Schuss von Schneider ins eigene Tor.

Es ist die Entscheidung, wenngleich Dickenmann in der 93. Minute auch noch ins gegnerische Tor trifft und verkürzt. Es ist auch ein wenig ein Abbild der Wiler Saison. Weil sie mithalten, in einzelnen Spielphasen sogar besser sind. Aber eben: Es sind nur Spielphasen, keine 90 Minuten. Der FC Wil verbleibt damit auf Rang neun. Passt schon, dass Aarau weiss und nicht grau ist.