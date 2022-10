Challenge League Der FC Wil empfängt Hakan Yakins Schaffhausen – und muss dabei auf seinen Captain verzichten Der FC Wil ist heute im Bergholz gegen den kriselnden FC Schaffhausen Favorit. Während Captain Philipp Muntwiler gesperrt fehlt, wird Trainer Brunello Iacopetta wohl wieder an die Seitenlinie zurückkehren.

Philipp Muntwiler, hier beim 1:0 gegen Lausanne-Sport, fehlt am Freitagabend gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Schaffhausen mit Trainer Hakan Yakin ist heute ab 20.15 Uhr im Wiler Bergholz zu Gast. Während es für die Ostschweizer in der Lidl-Arena um den Verbleib in der Spitzengruppe geht, hoffen die Schaffhauser darauf, aus ihrer Mini-Krise zu finden. Yakins Team, in der vergangenen Saison noch Aufstiegsbarrage-Teilnehmer, hat zuletzt nicht mehr gewinnen können. Aus den vier vergangenen Spielen nahmen die Schaffhauser nur zwei Punkte mit.

Die Wiler werden also als Favorit ins Spiel gehen, zumal sie zu Hause in dieser Saison ungeschlagen sind – es resultierten fünf Siege und ein Unentschieden. Gut möglich, dass die Ostschweizer ihr Tor ein weiteres Mal rein halten: Sie stellen nach Lausanne die zweitstärkste Defensive. Schaffhausen seinerseits tut sich schwer mit dem Toreschiessen, obschon der einstige YB-, Basel- und Bundesligastürmer Raúl Bobadilla zum Team gehört.

Brunello Iacopetta ist wieder gesund

Wil-Trainer Brunello Iacopetta. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Beim FC Wil wird Captain Philipp Muntwiler gesperrt fehlen. Dafür kehrt Trainer Brunello Iacopetta gemäss Informationen des FC Wil an die Seitenlinie zurück. Das torlose Unentschieden gegen den FC Vaduz hatte er sich mit Fieber (aber ohne Corona) zu Hause anschauen müssen – per Handy hatte er sich auf die Trainerbank zugeschaltet.

Schaffhausen-Trainer Hakan Yakin während eines Testspiels im Sommer. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Iacopettas Gegenüber Hakan Yakin übrigens ist erst seit kurzem berechtigt, als Cheftrainer an der Seitenlinie der Schaffhauser zu stehen. Sein Weg dahin war lang: Erst 2019, nachdem er im zweiten Anlauf das A-Diplom geschafft hatte, durfte er seinen Bruder Murat offiziell assistieren. Als dieser 2021 zum Nationalteam wechselte, sollte Hakan Yakin Cheftrainer werden – doch es fehlte die Uefa-Pro-Lizenz. Erst im September konnte er die Zulassung zu einem Kurs vorlegen – womit er nun offiziell als Cheftrainer walten darf.