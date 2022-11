Challenge League Der Aargauer, der gegen den FC Aarau gewinnen will: Kastrijot Ndau ist zum Wiler Schlüsselspieler geworden Am Sonntag um 14.15 Uhr trifft der FC Wil daheim auf Aarau – für Wils Kastrijot Ndau ist es eine besondere Begegnung. Der Mittelfeldspieler hat Wurzeln im Aargau, spielt seit 2019 für Wil. Und ist unterdessen mit der beste Passgeber der Liga.

Wils Kastrijot Ndau im Cupspiel gegen den FC Sion. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mitte Oktober, es läuft die 79. Minute der Partie zwischen dem FC Wil und Lausanne-Sport: Der Spieler mit der Nummer 20 legt sich rund 20 Meter vor Torhüter Thomas Castella den Ball zurecht und knallt das Leder darauf unhaltbar in die rechte Ecke. Die Wiler gewinnen dank diesem Treffer das wichtige Spiel. Kastrijot Ndau ist seit drei Jahren schon Teil des Wiler Teams – so stark wie in dieser Hinrunde hat er das Wiler Spiel aber selten geprägt.

Im Sommer beerbte er den Posten des nach Aarau abgewanderten Valon Fazliu und spielt seither gross auf: Sechs Assists und zwei Treffer sind in dieser Saison bereits auf seinem Konto. Damit ist er aktuell in der Challenge League der beste Assistgeber – gemeinsam mit Fazliu, der schon sechs Treffer für seinen neuen Klub Aarau verbucht hat.

Die gute Mischung aus Jung und Alt

Wenn die Wiler am Sonntag im Bergholz den FC Aarau empfangen, wird es für Ndau quasi ein Spiel gegen seine frühere Heimat. Der 23-Jährige stammt aus dem aargauischen Brugg, wechselte aber schon mit zehn Jahren von Villigen zum Nachwuchs des FC Zürich, 2019 dann zum FC Wil.

Ndaus Aufschwung ist mit ein Grund für die überraschend starke Wiler Mannschaft, die in der Challenge League auf Platz zwei steht:

«Unser Selbstvertrauen ist gerade sehr gross. Die Mischung macht es bei uns aus. Es gibt viele junge Spieler, die unbeschwerten Offensivfussball auf dem Platz zeigen, nebenbei sorgen Routiniers wie Carlos Silvio, Mergim Brahimi und Philipp Muntwiler für die nötige Ruhe auf dem Platz.»

Ndau mit einer verrückten Spielzeit: «In dieser Saison ist alles offen. Die Aufstiegschancen sind riesig. Natürlich haben nicht alle Vereine solche Ambitionen angekündigt, aber ich hab mit einigen Spielern aus den anderen Teams gesprochen, alle träumen vom Aufstieg.» Natürlich würde auch Ndau gerne mit Wil aufsteigen.

Dass Wil praktisch keinen Druck hat, könnte gemäss Ndau zum Vorteil werden: «Wir spielen sehr unbeschwerten Fussball. Generell ist der FC Wil eine grossartige Plattform für junge talentierte Spieler, die sich entwickeln wollen. Hier bekommst du viele Einsatzminuten.»