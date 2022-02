Challenge League Das Wiler Wiedersehen mit dem neuen Winterthurer Trainer Alex Frei Die Ostschweizer treffen am Samstagabend, 18 Uhr, auf Winterthur. Und damit auch auf ihren Ex-Trainer. Seit dessen Abgang hat sich einiges getan.

Alex Frei bei seinem Pflichtspiel-Début als Trainer des FC Winterthur, der Kriens zu Hause mit 3:0 bezwang. Bild: Walter Bieri/Keystone

13 Monate oder 52 Spiele lang trainierte Alex Frei im FC Wil. Und doch: So richtig angekommen schien der 42-Jährige nie. Inzwischen ist der ehemalige Spitzenstürmer Trainer in Winterthur, nachdem der Vertrag in Wil Anfang November vergangenen Jahres aufgelöst worden war. Im Communiqué war von einem «gemeinsamen Entscheid» die Rede. Und in der Presse von einem Klub, der nicht zu den Ambitionen von Frei passen wollte.

Zur Überraschung vieler übernahm der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft Ende Dezember den FC Winterthur, von dem einige sagen, es behage ihm in der Challenge League. Doch die Zürcher hätten nichts gegen einen Aufstieg, im Gegenteil.

Die Schützenwiese soll umgebaut werden

Dafür spricht, dass sie bei der Stadt Winterthur kürzlich einen Kredit über eineinhalb Millionen Franken beantragt haben, damit ihr Stadion, die Schützenwiese, Super-League-tauglich aufgerüstet werden kann. Dafür spricht auch der Trainerwechsel von Ralf Loose zu Frei.

Ein Dämpfer ist aber der wochenlange verletzungsbedingte Ausfall von Roman Buess. Mit zehn Toren – sieben davon vom Penaltypunkt – ist der ehemalige St.Galler zweitbester Challenge-League-Torschütze. Der FC Winterthur reagierte gestern und gab die Verpflichtung von Shkelqim Demhasaj bekannt. Die GC-Leihgabe kennt die Challenge League, traf dort 31-mal.

In Wil fehlt die Erfahrung

Frei findet in Winterthur bessere Einzelspieler vor als in Wil. Und die Aufstiegsränge sind mit Zwischenrang drei in Reichweite. Freis Nachfolger in der Ostschweiz, Brunello Iacopetta, sucht derweil nach der richtigen Mischung. Nach seinem vielversprechenden Start gingen zuletzt drei von vier Ligaspielen verloren. In den vergangenen beiden Partien kassierten die Wiler sieben Treffer.

Verteidiger Serkan Izmirlioglu, im Januar nach Luzern transferiert, fehlt. Genauso die Erfahrung. Der FC Wil verfügt über das jüngste Kader der Liga. Formkrisen gehören dazu. Umso beruhigender ist der 19-Punkte-Vorsprung auf das letztplatzierte Kriens. Acht Zähler fehlen auf Winterthur und Frei. Am Samstagabend, 18 Uhr, kommt es zum Wiedersehen auf der Schützenwiese.