Celtic Glasgow: So tickt der Testspiel-Gegner des FCSG Celtic Glasgow ist ein Club mit Ausstrahlung weit über die schottischen Grenzen hinaus. Am Dienstag ab 19.30 Uhr präsentiert sich der Serienmeister im Kybunpark gegen den FC St.Gallen. Pascal Berger

Scott Brown ist der Captain und eine lebende Clublegende von Celtic Glasgow. 516 Pflichtspiele hat er für die Schotten absolviert. (Bild: Mark Runnacles/Getty Images)

Im östlichen Stadtteil Parkhead befindet sich das Paradies – zumindest gilt das für die Anhänger von Celtic Glasgow. Dort erhebt sich die mächtige Bühne, das Stadion mit dem netten Übernamen «Paradise»: Der Celtic Park ist die Heimat eines Clubs mit grosser Tradition und prall gefüllter Vitrine. Eben erst hat die Mannschaft zum dritten Mal in Serie das Kunststück fertiggebracht, das Triple zu holen, also: Meisterschaft, Cup und Ligacup.

In den vergangenen acht Jahren hat es in Schottland nie einen anderen Meister gegeben als Celtic. Aber der Anspruch ist der, weiter unersättlich zu bleiben, Pokale zu hamstern und bis 2021 einen Rekord aufgestellt zu haben: Zehn Meistertitel in Folge zu holen, das ist unerreicht. Die aktuelle Bestmarke von acht Titeln muss sich Celtic mit den Rangers teilen.

Das eine Spiel gegen Barcelona

Der mittlerweile 50-fache Champion spielte in den vergangenen Jahren quasi in einer eigenen Liga. Und zwischen 2012 und 2016 fanden nicht einmal jene Spiele statt, die normalerweise nicht nur ganz Glasgow elektrisieren, sondern Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus haben: die Derbys gegen die Rangers. Der Nachbar aus dem Ibrox Stadium hatte sich hochverschuldet und wurde deswegen in die vierte Liga zwangsrelegiert.

Spürbar ist die Sehnsucht, aus einem Alltag auszubrechen, der bei allem Erfolg eben auch eintönig geworden ist. Ausbruch heisst: Einzug in die Champions League, faszinierende Nächte wie etwa jene im November 2011, als gegen Barcelona ein Kapitel der Geschichte geschrieben wurde. Celtic besass den Ball nicht oft, kämpfte aber mit Leidenschaft, fand zweimal die Lücke, siegte 2:1, und am anderen Tag stand in der Zeitung «The Scotsman»:

«Solange hier Fussball gespielt wird, reden die Leute über das, was passiert ist.»

Ein Erfolg steht aber immer noch über allem: der Gewinn des Europacups der Landesmeister 1967 mit einem 2:1 gegen Inter Mailand in Lissabon. In der Verantwortung als Coach steht – wieder – Neil Lennon. Der 48-jährige Nordire löste im Februar Brendan Rodgers ab, den es zu Leicester City zog.

Trainer Lennon pflegt einen pragmatischen Stil

Lennon hatte als Spieler mit Celtic von 2001 bis 2007 fünf Meistertitel und vier Cupsiege errungen, als Trainer holte er von 2010 bis 2014 mit den Grün-Weissen vier Meisterschaften und zwei Cuptitel. Lennon pflegt einen pragmatischen, realistischen Stil. Oder um es mit den Worten des Glasgower Fussballjournalisten Stephen McGowan zu formulieren: «Von Rodgers zu Lennon, das war irgendwie, als würde man nicht mehr Champagner auftischen, sondern Cola Zero.»