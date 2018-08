Buchs: Verdächtiger Brief mit weissem Pulver löst Grosseinsatz aus - Polizei geht von Kokain aus

Am Freitagmittag hat die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung erhalten, dass in einem Betrieb an der Heldaustrasse in Buchs ein Couvert mit Pulver eingetroffen sei. Diese Meldung löste einen Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Das Pulver stellte sich als harmlos heraus.