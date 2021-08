Spitzenhandball-Turnier Metzingen gewinnt den Stadtwerk-Cup – Brühlerinnen mit Steigerungslauf Das deutsche Team von Metzingen gewinnt zum zweiten Mal nach 2016 den Stadtwerk-Cup der Handballerinnen. Die Brühlerinnen belegen den vierten und letzten Platz - nehmen aber dennoch viel Schwung mit aus dem Spitzenturnier.

Im Team angekommen: Neuzugang Dimitra Hess ist für Brühl die erhoffte Verstärkung.

Mit Metzingen hat sich am 35. Stadtwerk-Cup das favorisierte Team mit drei Siegen in drei Partien durchgesetzt. Die Deutschen erspielten sich in der St.Galler Kreuzbleiche damit nach 2016 ihren zweiten Turniersieg. Der Dritte der vergangenen Bundesliga-Saison gefiel mit einem schnellen, dynamischen und athletischen Spiel, wurde aber dennoch insbesondere in den Vergleichen mit Iuventa Michalovce (28:24) und Achenheim Truchtersheim (30:23) gefordert. Etwas weniger an ihre Leistungsgrenzen mussten die Deutschen bei ihrem 38:26-Sieg gegen den gastgebenden LC Brühl gehen.

Deutliche Brühler Niederlage gegen Metzingen

In jenem Spiel legte Metzingen die Basis für den Sieg zu Beginn der Partie. In der zwölften Minute führten sie bereits 10:7. Die Brühlerinnen verzeichneten zu Spielbeginn zu viele Fehler und hatten im Angriff zu wenig Durchschlagskraft. Hinzu kam, dass die Gastgeberinnen immer wieder von ihren Gegnerinnen mit viel Tempo überrollt wurden und nach einem eigenen Treffer gleich wieder ein Gegentor hinnehmen mussten. So liefen die St.Gallerinnen im weiteren Verlauf des Spiels diesem Rückstand nach, konnten sich aber doch etwas stabilisieren. Nichtsdestotrotz setzte es zum Ende, als die Kräfte bei den dezimierten Gastgeberinnen zu schwinden schienen, eine deutliche Niederlage gegen die Favoritinnen aus Metzingen ab.

Brühls Aufbäumen, Brühls Steigerung

Die Brühlerinnen, die von grossen Verletzungsproblemen gebeutelt sind und deswegen arge Kadersorgen haben, konnten sich, im Verlauf der drei Turniertage steigern. Nach der 24:26-Niederlage im ersten Spiel gegen Achenheim Truchtersheim aus dem Elsass folgte am Samstag mit dem 30:31 gegen Iuventa Michalovce ein unerwartet starker Auftritt. Obwohl die St.Gallerinnen phasenweise mit vier Toren zurücklagen, schnupperten sie nach dem 30:30-Ausgleich in der 56. Minute gar am Punktgewinn.

Rückraumspielerin Kinga Gutkowska sagte:

«30 Tore zu erzielen ist sicherlich eine gute Leistung, 31 zu erhalten weniger. Aber erfreulich war unsere leistungsmässige Steigerung von Spiel eins zu Spiel zwei.»

Auch am Sonntag gegen Metzingen waren sie phasenweise näher dran, als dies der Unterschied zu einem Bundesligateam hätte erahnen lassen können, und konnten vor allem mit einer guten kämpferischen Leistung überzeugen.

Für die St.Galler Handballerinnen, die ihr Heimturnier bei seiner letzten Austragung im Jahr 2019 erstmals hatten gewinnen können, war ihr Stadtwerk-Cup eine wichtige Standortbestimmung im Hinblick auf die im September beginnende Meisterschaft – aber auch im Hinblick auf den Supercup gegen den Schweizer Meister LK Zug in zwei Wochen.

Im neuen Umfeld angekommen

Vom LK Zug hat auf die neue Saison Dimitra Hess zum LC Brühl gewechselt. Sie ist eine von insgesamt fünf neuen Spielerinnen im Team von Trainer Nicolaj Andersson. Die 21-Jährige hat sich in ihrer neuen Equipe schon gut eingelebt. «Ich bin im neuen Umfeld und auch spielerisch im Team angekommen. Es macht in St.Gallen Spass, ich fühle mich hier wohl.» Dass dem so ist, haben auch ihre Leistungen erkennen lassen, sodass die Internationale eine wichtige Verstärkung für den Rekordmeister ist.

Dies sieht auch Brühls Coach Nicolaj Andersson so und ist auch davon überzeugt, dass ihm seine Neuzuzüge, aber auch sein ganzes Team noch viel Freude machen werden. Die Leistungen am Stadtwerk-Cup beurteilt er positiv: «Wir haben gesehen, dass wir eine gute Grundlage haben. Wir konnten verschiedene Sachen ausprobieren und erstmals als neuformiertes Team zusammenspielen. Ich bin sicher, dass wir bereit sind, wenn die Meisterschaft losgeht.»

Stadtwerk-Cup 2021

St.Gallen. Internationales Frauenturnier. Resultate: LC Brühl – Achenheim Truchtersheim (FRA) 24:26 (12:15). Metzingen (GER) – Iuventa Michalovce (SVK) 28:24 (14:9). LC Brühl – Juventa Michalovce 30:31 (15:16). Achenheim Truchtersheim – Metzingen 30:23 (13:14). Iuventa Michalovce – Achenheim Truchtersheim 38:21 (18:7). Metzingen – LC Brühl 38:26 (20:13).

Schlusstabelle: 1. Metzingen 3/6. 2.Iuventa Michalovce 3/4. 3. Achenheim Truchtersheim 3/2. 4. LC Brühl 3/0.