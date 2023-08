Handball Supercup in Chur: Brühl will sofort wieder ein Zeichen setzen Die St.Galler Handballerinnen spielen am Sonntag in Chur gegen Spono Nottwil um den Supercup. Danach folgt das Spiel der Männer.

Die 18-jährige Brühlerin Clairebel Coker am vergangenen Wochenende am Vorbereitungsturnier Stadtwerkcup in der Kreuzbleiche. Bild: Michel Canonica

Die Handball-Saison 2023/24 wird mit dem Supercup der Männer und Frauen am Sonntag in Chur so richtig lanciert.

Das erste Finalspiel steigt um 14.30 Uhr. Bei den Frauen treffen die Double-Gewinnerinnen des LC Brühl auf Spono Nottwil. Die St.Gallerinnen setzten sich vergangene Saison sowohl im Cupfinal als auch im Playoff-Final gegen die Dauerrivalinnen aus der Zentralschweiz durch.

Ob Nottwil in Chur die Revanche gelingt? Oder kann Brühl unter dem neuen Trainer Raphael Kramer bereits wieder ein erstes Zeichen setzen?

Andy Schmid (links) von Kriens-Luzern im Playoff-Final der vergangenen Saison gegen die Kadetten Schaffhausen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Kräftemessen bei den Männern

Um 17.30 Uhr steht dann der Männer-Final im Fokus. Nach einer intensiven Finalserie im vergangenen Juni kommt es zur mit Spannung erwarteten Reprise zwischen den Kadetten Schaffhausen und Kriens-Luzern. Können die Krienser wie schon im Cupfinal dem Branchenprimus aus Schaffhausen erneut ein Bein stellen? Oder untermauert der Schweizer Meister seine Vormachtstellung?

Zum ersten Mal überhaupt findet der Supercup in diesem Jahr in Chur statt. Damit geht der Schweizerische Handball-Verband neue Wege. Denn Chur und die Region Graubünden generell sind noch ein weisser Fleck auf der Schweizer Handball-Karte. In Graubünden gibt es, Stand heute, keinen einzigen lizenzierten Handball-Verein.

Premiere in Chur

Für den Supercup hat der Handball-Verband bislang jedoch schon mehr als 1000 Tickets abgesetzt. Am Austragungsort wird am Sonntag ab 13 Uhr eine Tageskasse geöffnet sein.

Der Supercup 2023 findet im Churer Hallenstadion Obere Au statt, wo normalerweise Eishockey gespielt wird. Für die beiden Finalspiele wurde eigens ein Handball-Boden verlegt. (red)