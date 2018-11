Brühl hat einen neuen Trainer – Heris Stefanachi kommt vom FC Bazenheid Der SC Brühl hat einen Nachfolger für Uwe Wegmann gefunden. Nach fünf Jahren in Bazenheid verlässt der 38-jährige Heris Stefanachi den Club in Richtung St. Gallen. «Wir wollen ihm bei diesem Karriereschritt nicht im Weg stehen», sagt Bazenheids Sportchef Hans Stadler.

Heris Stefanachi (Bild: HS)

(pd/pl) Der gebürtige Italiener Heris Stefanachi hat seine Fussballkarriere fast ausschliesslich in der Ostschweiz verbracht: Frauenfeld, Kreuzlingen, Gossau oder auch Winterthur – und dort Challenge League – hiessen seine Stationen als aktiver Fussballer. Im Sommer 2013 wurde er Trainer in Bazenheid. Vor einem Jahr schaffte Stefanachi mit seinem Team den Aufstieg in die 2. Liga interregional – mit 66 Punkten aus 22 Spielen. Zurzeit belegt sein Team den vierten Tabellenplatz. «Wir lassen unseren Trainer nur ungern ziehen», wird Bazenheids Sportchef Hans Stadler in einer Medienmitteilung des SC Brühl zitiert, «aber wir wollen ihm bei diesem Karriereschritt auch nicht im Weg stehen.»

Zoller: «Wir schielen nicht auf den Rang»

Stefanachi tritt beim SC Brühl in grosse Fussstapfen. Sein Vorgänger Uwe Wegmann, der vor zwei Wochen freigestellt worden war, hatte eine Spielervergangenheit in der deutschen Bundesliga, hatte später den FC Vaduz trainiert. Brühls Präsident Christoph Zoller sieht mit der Wahl des Bazenheider Trainers einen Strategieentscheid umgesetzt, den die Vereinsleitung schon im Sommer beschlossen habe. «Wir schielen jetzt nicht auf den Tabellenrang, wir wollen aber eine ambitionierte Mannschaft und einen Trainer, der gerne und gut mit den Jungen arbeitet, am liebsten mit unseren eigenen Jungen.» Stefanachi leitet am 19. November und somit nach Abschluss der ersten Saisonhälfte erstmals das Training des SC Brühl. Bis dahin bleibt Alex de Freitas Coach ad interim.

Beim FC Bazenheid ist die Suche nach einem neuen Trainer bereits angelaufen. Der Vorstand geht davon aus, einen geeigneten Nachfolger innert Monatsfrist präsentieren zu können.