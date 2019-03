Video

Breel Embolo ist vor der EM-Qualifikation «ganz entspannt»

Nach dem Training im Stadion Letzigrund in Zürich am Dienstagmorgen stellt sich der Stürmer Breel Embolo den Medien. Er freue sich, wieder in der Schweizer Nationalmannschaft zu spielen. Die Mannschaft habe ein gemeinsames Ziel und wisse, wo sie hinwolle. Das Schweizer Nationalteam spielt am Samstag zum Auftakt der EM-Qualifikation in Tiflis gegen Georgien. Am Dienstag empfangen die Schweizer in Basel Dänemark.