Boxen: Klitschko steht wieder in den Schlagzeilen

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm ist festgenommen worden. Dies bestätigte die Kölner Polizei, zu den Hintergründen äusserte sie sich nicht. Nach Angaben der «Bild am Sonntag» soll sich die Festnahme am Freitag auf der Fitness-Messe FIBO ereignet haben. Angeblich werde dem 40-jährigen Deutschen Steuerhinterziehung vorgeworfen. Zuletzt war der Supermittelgewichtler wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Sturm war nach seinem Sieg am 20. Februar 2016 in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden. (sid)