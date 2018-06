Bolzern inmitten der Weltspitze Am ersten Tag der Weltmeisterschaften im Muotatal gibt es durch die Solothurnerin Melanie Mathys auch gleich die erste Schweizer Medaille. Für ein historisches Resultat sorgt der Adligenswiler Linus Bolzern. Fabio Wyss

Linus Bolzern im Kampf mit dem Muota-Wasser. (Bild: Alexandra Wey/Keystone (Muotatal, 31. Mai 2018))

Die Weltmeisterschaften im Muotatal starteten mit einem Paukenschlag. Melanie Mathys paddelte vor Hunderten von Zuschauern nach 4,3 km auf den Bronzeplatz. Der Solothurnerin gelang über die Klassik-Distanz im Kajak-Einer auf der wilden und anspruchsvollen Muota eine fehlerfreie Fahrt. «Vor dem Start fühlten sich meine Arme richtig schlapp an. Dank einer fehlerfreien Fahrt und den vielen Fans reichte es trotzdem zu Bronze. Da kann ich einfach nur zufrieden sein», gab die 25-Jährige im Ziel überglücklich zu Protokoll.

Die amtierende Weltmeisterin über die Sprintdistanz gewann somit ihre erste Einzel-Medaille über die klassische Distanz. Mit der erst 18-jährigen Hannah Müller schaffte es in der Kajak-Kategorie eine zweite Schweizerin in die Top 10. Die Juniorin aus ­Buochs erreichte bei ihrer ersten Elite-WM auf Anhieb Platz neun.

Im Kanadier der Frauen schrammte Sabine Eichenberger hauchdünn an einer Medaille vorbei. Die 50-Jährige aus Brugg rangierte auf Platz fünf – knapp sechs Sekunden hinter Bronze. Die Team-Seniorin hat bereits angekündigt, dass sie nach der WM ihren Rücktritt vom aktiven Kanusport geben wird. Eine weitere Chance, ihre erfolgreiche Karriere mit einer Medaille zu beenden, erhält die Aargauerin im heutigen Team-Rennen, wo die Schweizerinnen zu den Medaillenanwärtern zählen.

Nach Französisch-Matura an die Weltspitze

Das beste Ergebnis im Kajak der Männer gelang dem Adligenswiler Linus Bolzern. Der 19-jährige WM-Silbergewinner des vergangenen Jahres sicherte sich Rang 12 im knapp 60 Fahrern umfassenden Feld. Damit realisierte der Luzerner das beste Schweizer WM-Resultat seit über zehn Jahren. Das Erstaunliche daran: Erst am Tag vor dem WM-Auftakt schrieb der Schüler der Sportschule an der Kanti Luzern noch die Maturaprüfung im Fach Französisch. «Die bevorstehende WM ging mir während der Prüfung kein einziges Mal durch den Kopf. Vielleicht war die Ablenkung gut, denn mir gelang eine perfekte Fahrt.» Für die Top 10 fehlten Bolzern nur 1,3 Sekunden. Auf Rang 17 folgte nur vier Sekunden später der Solothurner Nico Meier. Im Team-Wettkampf von heute wird dieses Duo mit dem jungen Robin Häfeli ergänzt. Der Langendorfer sicherte sich Rang 31 vor dem Youngster Cornel Bretscher aus Buochs, der auf Platz 38 landete.

Im Kanadier der Männer sorgte die Erfahrung des 25-jährigen Sempachers Fabio Gretener für das Schweizer Top-Ergebnis. Mit Rang 15 zeigt sich der Sprint-Spezialist zufrieden: «Vor den Augen so vieler Fans will man einfach zeigen, was man drauf hat – das ist mir auch ganz gut gelungen.» Auf Rang 20 folgte Benjamin Müller aus Buochs, einen Rang dahinter sein jüngerer Bruder Jonah Müller. Die drei Zentralschweizer steigen heute zusammen in den Team-Wettkampf.

Muotathal. Kanu-Weltmeisterschften. Männer. Kanadier-Einer: 1. Ondrei Rolenc (CZE) 13:00,57. 2. Louis Lapointe (FRA) 13:09,63. 3. Marek Rygel (CZE) 13:16,11. – Ferner die Schweizer: 15. Fabio Gretener (Sempach) 13:32,58, 20. Benjamin Müller (Buochs) 13:52,88. 21. Jonah Müller (Buochs) 13:59,92. – Kajak-Einer: 1. Simon Oven (SLO) 11:56,93. 2. Paul Jean (FRA) 12:01,11. 3. Paul Graton (FRA) 12:03,73. Ferner die Schweizer: 12. Linus Bolzern (Adligenswil) 12:24,10. 17. Nico Meier (Solothurn) 12:28,68. 31. Robin Häfeli (Langendorf) 12:48,02. 38. Cornel Bretscher (Buochs) 12:57,30.

Frauen. Kanadier-Einer: 1. Martina Satkova (CZE) 13:45,37. 2. Cecilia Panato (ITA) 13:57,15. 3. Maren Lutz (GER) 14:14,44. Ferner die Schweizerinnen: 5. Sabine Eichenberger (Brugg) 14:22,35. – Kajak-Einer: 1. Martina Satkova (CZE) 12:42,07: 2. Manon Hostens (FRA) 12:59,40. 3. Melanie Mathys (Solothurn) 13:04,41. Ferner die Schweizerinnen: 9. Hannah Müller (Buochs) 13:12,84. 16. Flavia Zimmermann (Buochs) 13:38,28.

Das Programm von heute: ab 11.30 Classic-Race der Mannschaften.

Informationen und Live-Stream aller Wettkämpfe unter:www.wm-muota2018.ch