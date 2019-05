Bless in Frauenfeld mit drei Siegen an der Spitze – Giger und die weiteren Favoriten in Lauerstellung Der Appenzeller Michael Bless ist der einzige Favorit, der die ersten drei Gänge am Thurgauer Kantonalschwingfest gewinnt. Titelverteidiger Samuel Giger und die weiteren Siegesanwärter sind bereits unter Zugzwang. Ives Bruggmann

Am Appenzeller Kantonalschwingfest 2017 gewann Samuel Giger den Schlussgang gegen Michael Bless. (Bild: KEYSTONE/Eddy Risch)

Samuel Giger ist verhalten in die neue Kranzfestsaison gestartet. Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Frauenfeld, wo er als Titelverteidiger antritt, hat er den ersten Gang gegen den Aargauer Gast David Schmid gestellt. Schmid, der Giger bereits in der vergangenen Saison am Nordwestschweizerischen in Basel ein Unentschieden abgerungen hatte, befreite sich mehrmals sehenswert aus brenzligen Situationen. Zweimal musste Giger sogar aufpassen, nicht ausgekontert zu werden.

Den Anschluss hergestellt, Bless an der Spitze

Gegen Michael Mangold feierte Giger danach den ersten Sieg. Im dritten Gang liess er sich erstmals die Maximalnote zehn schreiben und stellte mit insgesamt 28,5 Punkten den Anschluss an die Spitze her.

Der Appenzeller Michael Bless ist von den Favoriten der einzige, der alle drei Durchgänge am Morgen in Frauenfeld für sich entschied. Gegen die Thurgauer Beni Notz und Mario Schneider gewann er mit der Note 9,75, gegen den Nordwestschweizer Martin Mangold mit der Höchstnote zehn. Vor ihm steht nur der Zürcher Aussenseiter Christian Blaser, der sich bei seinen Siegen einen Viertelpunkt mehr und total 29,75 Punkte verdiente.

Alle Favoriten noch im Rennen um den Schlussgang

Auch die weiteren Siegesanwärter Domenic Schneider, Armon Orlik, Stefan Burkhalter, Daniel Bösch (alle 28,75), Raphael Zwyssig und Roger Rychen (beide 28,5) befinden sich in Lauerstellung. Für alle ist die Teilnahme am Schlussgang noch möglich. Dafür benötigen sie aber aller Voraussicht nach zwei Siege in den Gängen vier und fünf - am besten mit der Maximalnote zehn.