WM-Quali Rückspiel Schweiz - Norwegen

Die Schweizer Handballer siegen im Rückspiel gegen Norwegen in der Bossard Arena in Zug zwar mit 33:30. Da sie das Hinspiel aber mit 26:32 verloren haben, qualifizieren sie sich am Ende nicht für die WM 2019. Einige Impressionen des Rückspiels: