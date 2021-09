Berneck 20 Mannschaften kämpten um den Titel des Schweizer Meisters im Faustball In Berneck fanden die Schweizer Meisterschaften der Senioren im Faustball statt. Elgg holt Gold, Gastgeber Berneck landet auf dem zweitletzten Platz.

Die Senioren des SVD Diepoldsau-Schmitter gewannen an den Schweizer Meisterschaften in Berneck die Bronzemedaille. Bild: PD

Die Männerriege des STV Berneck organisierte die Schweizer Meisterschaften am Fusse der Weinberge im Oberdorf mit viel Hingabe und einer reichhaltigen Festwirtschaft. 20 Mannschaften genossen dieses Angebot unabhängig von ihrem sportlichen Geschick.

Gastgeber landet auf zweitletztem Platz

Der Organisator zeigte sich auch auf dem Feld von seiner freundlichen Seite – mit dem neunten und zweitletzten Platz in der Kategorie B überliess der STV Berneck die Erfolge den Gästen.

Allen voran Elgg-Ettenhausen, das den Schweizer Meistertitel feierte. Die thurgauisch-zürcherische Faustballgemeinschaft setzte sich vor Schlieren und dem SVD Diepoldsau- Schmitter in der Kategorie A durch. Die Rheininsler waren das einzige Rheintaler Team, das um den Titel spielte. Nach einer makellosen Vorrunde ohne Satzverlust riss der Erfolgsfaden in den Finalspielen. Der TSV Hinterforst und Faustball Montlingen traten mit zwei aus beiden Vereinen zusammengesetzten Teams an. In der Kategorie A gab’s für Hinterforst-Montlingen den sechsten, in der Kategorie B den siebten Platz. Damit war das gemischte «Eins» der Oberrheintaler noch besser als Widnau, das in der höheren Kategorie Achter wurde. (ys)