B-Probe von Schwinger Martin Grab positiv auf Tamoxifen getestet Der zurückgetretene Schwinger Martin Grab wurde noch zu seiner aktiven Zeit im April einer Dopingkontrolle unterzogen und positiv auf Tamoxifen getestet. Die nun vorliegende B-Probe weist die selbe Substanz auf.

Martin Grab erfrischt sich an seinem letzten Schwinget, am 95. Schwyzer Schwing- und Älplerfest am 6. Mai 2018 in Sattel. (Bild: Keystone/Alexandra Wey)

Am Freitagabend erhielt der Schwinger Martin Grab die Resultate seiner B-Probe der Dopingkontrolle, wie seine PR-Verantwortlichen mitteilen. Die B-Probe habe die Substanz «in einer sehr geringen Menge» bestätigt. Sonst seien keine weiteren Substanzen oder leistungssteigernde Mittel nachgewiesen worden. Der Wirkstoff wird bei Frauen zur Vorbeugung und Behandlung von Brustkrebs eingesetzt. Er zählt zu den Hormon- und Stoffwechsel-Modulatoren.

Für Martin Grab sei es unerklärlich, wie die Substanz in seinen Körper gelangen konnte. «Ich bin erschüttert, schockiert und verunsichert über dieses Resultat. Fairen und sauberen Sport ist und war für mich mein ganzes Leben lang das Wichtigste. Ich selber bin schockiert und brauche Zeit, das Ganze zu verarbeiten», lässt der 39-Jährige sich in der Medienmitteilung zitieren.

Grab wird den Fall nicht weiterziehen. Er verzichtet auf einen Gang an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS). Der zurückgetretene Grab dürfte damit gesperrt werden.

Die A-Probe der Dopingkontrolle musste Martin Grab am 17. April 2018 zu Hause in Rothenthurm abgeben. Am 26. Juni 2018 hatte Antidoping Schweiz Grab informiert, dass die Substanz Tamoxifen gefunden wurde. Die B-Probe wurde in Anwesenheit von Martin Grab und Antidoping Schweiz im WADA-Labor in Lausanne geöffnet.

pd/spe/sda