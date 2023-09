Auszeichnung FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi erhält als erster Fussballer den St.Galler Sportpreis – Skitalent Stefanie Grob wird ebenfalls ausgezeichnet Goalie Lawrence Ati Zigi und Skirennfahrerin Stefanie Grob gewinnen den 13. St.Galler Sportpreis. Einziger Wermutstropfen eines stimmungsvollen Abends: Beide können nicht anwesend sein. Ebenfalls ausgezeichnet wird der Sportmediziner Patrik Noack.

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi bedankt sich per Videobotschaft für den St.Galler Sportpreis 2023. Bild: Benjamin Manser

In der Publikumswahl hat sich St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi gegen die Handballerin Tabea Schmid und den Schwimmer Marius Toscan durchgesetzt.

Am Montagabend wurde der 26-Jährige an der Gala im Pfalzkeller, durch die Karin Weigelt und Beat Antenen führten, ausgezeichnet. Der Goalie ist derzeit allerdings mit dem ghanaischen Nationalteam unterwegs und war nicht anwesend.

Torhütertrainer Stefano Razzetti nahm die Auszeichnung entgegen. In einer Videobotschaft sagte Zigi: «Ich verspüre eine grosse Freude. Viele Leute haben mich immer unterstützt. Ich fühle mich in St.Gallen wie zu Hause.»

Zigi folgt auf Leichtathlet Simon Ehammer, der vor einem Jahr ausgezeichnet wurde. Er ist der erste Fussballer, der in der Elite-Kategorie den St.Galler Sportpreis erhält. Marc Zellweger und Tranquillo Barnetta durften 2013, beziehungsweise 2020 den Ehrenpreis entgegennehmen.

Sofort ein Publikumsliebling, in der Heimat ging es länger

Zigi kam im Januar 2020 aus Sochaux in die Ostschweiz und wurde sofort zum Publikumsliebling. Trotz starker Leistungen in St.Gallen musste er sich in seiner Heimat die Anerkennung erdauern.

In Ghana sah er sich lange mit skeptischen Stimmen der Fans konfrontiert. Die Auftritte Zigis in der Schweiz waren kaum von Interesse und die Nationaltrainer zogen ihm immer wieder andere vor.

Doch vor der WM in Katar im Herbst 2022 eröffnete sich ihm wegen Verletzungen der Konkurrenz plötzlich die Chance, die Nummer 1 zu werden. Schliesslich bestritt er alle drei WM-Partien. Dem jungen Afrikaner gelangen drei überzeugende Auftritte. «Zigi erhält nun die Anerkennung, die er verdient», sagte Landsmann Alex Tachie-Mensah damals.

St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi im Auswärtsspiel beim FC Zürich. Der Ghanaer lieferte beim 1:1 gar einen Assist zum Tor von Fabian Schubert. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Mit St.Gallen ist Zigi vielversprechend in die Saison gestartet. Nach sechs Partien gehören die Ostschweizer der Spitzengruppe an. Nun aber pausiert die Super League und Zigi ist in die Heimat gereist, wo mit Ghana ein Spiel in der Qualifikation zum Afrika-Cup und eine Testpartie anstehen.

Stefanie Grobs verrückte Tage in St.Anton

In der Kategorie Nachwuchs setzte sich die Skirennfahrerin Stefanie Grob gegen Curlingspielerin Isabel Einspieler und Leichtathlet Nils Grob durch. Mit Aline Höpli gewann vor einem Jahr ebenfalls eine Skirennfahrerin diese Auszeichnung.

Die grosse Bühne betrat Grob im Januar an der Junioren-WM in St.Anton, als sie vier Medaillen gewann und Weltmeisterin in der Abfahrt wurde. Der erste Platz trug ihr die Startberechtigung für den Weltcup-Final im März in Andorra ein.

Auf diese Saison hin wurde die 19-Jährige aus Weissbad ins B-Kader von Swiss-Ski befördert. Damit ist Grob, welche die United School of Sports und derzeit auf der Geschäftsstelle der Appenzeller Kantonalbank ein Praktikum absolviert, finanziell besser gestellt.

Galaabend: Die Höhepunkte der noch jungen Karriere von Stefanie Grob werden dem Publikum im Video gezeigt. Bild: Benjamin Manser

Im kommenden Winter wird Grob im Europacup Rennen bestreiten. Derzeit trainiert die junge Innerrhoderin in Argentinien, weshalb sie an der Preisverleihung ebenfalls nicht anwesend sein konnte. Per Videobotschaft sagte sie: «Dieser Preis ist eine grosse Ehre und eine Motivation für meinen weiteren Weg.» Die Auszeichnung nahmen ihre Eltern entgegen.

Der Panathlon-Club St.Gallen, die IG Sport Stadt St.Gallen, die Dienststelle Sport der Stadt St.Gallen sowie Swiss Volunteers verleihen seit 2010 die drei mit je 3000 Franken dotierten St.Galler Sportpreise in den Kategorien Elite sowie Nachwuchs. Zudem wird jeweils auch ein Ehrenpreis vergeben für aussergewöhnliche Verdienste.

St.Gallens Goalietrainer Stefano Razzetti (links) und Ehrenpreisträger Patrik Noack. Bild: Benjamin Manser