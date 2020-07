Der Handballclub St. Otmar halbiert die Schuldenlast Der St. Galler NLA-Verein hat viele Freunde. Deshalb hat er nur noch 150000 Franken Schulden. In einem Jahr soll St. Otmar schuldenfrei sein.

Dominik Jurilj, St. Otmar-Eigengewächs aus Steinach Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 22. Juni 2020)

Die diesjährige Hauptversammlung der St.Otmar-Handballer war eine der bestbesuchten der vergangenen Jahre, bekundeten doch 53 Mitglieder Interesse am Vereinsgeschehen. Sie zeigten sich mit der Vereinsführung zufrieden, so dass es keinerlei Diskussionen gab.

Nur ein minimaler Verlust

Dies wohl auch, weil sich die finanzielle Situation des Vereins stabilisiert und verbessert hat. Wurde vor einem Jahr noch ein Verlust von 300000 Franken ausgewiesen, so fiel dieser jetzt bei einem Aufwand von 1,7 Millionen Franken mit 4000 Franken minim aus.

St. Otmars Präsident Hans Wey in der Kreuzbleiche Sporthalle. Bild: Hanspeter Schiess

«Erfreulich ist vor allem, dass wir unsere Schulden dank verschiedenen Aktionen und der Unterstützung breiter Kreise um die Hälfte auf 150000 Franken reduzieren konnten», sagte Präsident Hans Wey.

Ein Club kommt für die Hälfte des Budgets auf

Er ist zuversichtlich, bis in einem Jahr alle Schulden tilgen zu können. Obwohl bei einem auf rund 1,9 Millionen Franken aufgestockten Budget ein Verlust von 27000 Franken vorgesehen ist.

Die wirtschaftliche Absicherung hat St.Otmar weiter durch den «Club 2000», der für rund die Hälfte des Budgets aufkommt. Zudem deckt die Nachwuchsstiftung die gesamten Kosten der Nachwuchsförderung.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Die Nachwuchsförderung hat in jüngster Zeit eine sehr positive Entwicklung erfahren. Insbesondere dank der Arbeit von Heinz Metzger, der zusammen mit Christian Pfister und Peter Berger zum Freimitglied ernannt wurde, wuchs die Mitgliederzahl im Kinderhandball und Breitensport auf mehr als 100 Mitglieder.

Auch das Projekt der Ostschweizer Handball Akademie (OHA) mit der Zusammenarbeit zwischen St.Otmar, dem SV Fides und dem HC Goldach-Rorschach konnte seine Strukturen weiter optimieren und hat neu das Rookies-Label des Handballverbandes sowie von Swiss Olympic.

Mehr eigene Junioren in die NLA-Mannschaft

Ein wesentlicher Grund dafür ist die professionelle und zertifizierte Arbeit des Sportlichen Leiters Andy Dittert, der neu zu hundert Prozent angestellt ist, und des neuen NLA-Trainers Zoltan Cordas. Das Ziel der beiden Führungskräfte ist es, in Zukunft noch mehr eigene Junioren an die NLA-Mannschaft heran und hinein zu führen. Präsident Wey sagt:

«Wir wollen und müssen den Nachwuchs stärken und zu Leistungsträgern in der NLA machen.»

Wey wurde wie die übrigen Vorstandsmitglieder Ivo Wolgensinger, Stefan Risi, Ralph Friedlein sowie Barbara und Uwe Jungclaus für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Neu im Vorstand nimmt Andreas Fäh Einsitz.

Zurück auf Platz eins in der Zuschauerrangliste

Dem Gremium dürfte die Arbeit nicht ausgehen. St.Otmar strebt auch in der kommenden Saison im Minimum einen Playoff-Platz an, will in der Rangliste der Zuschauer auf den ersten Platz zurück und das Problem der Vorgaben der Swiss Handball League angehen. Diese schreiben vor, dass ab 2022 nur noch auf einem speziellen Handballboden gespielt werden darf und ab 2023 LED-Banden am Spielfeldrand obligatorisch sind.