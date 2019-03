Auf dem Weg zur Nebensächlichkeit Die Schweizer Nordischen haben an der WM in der Summe einen Rückschritt erlebt, schreibt Sportredaktor Rainer Sommerhalder in seiner Analyse. Rainer Sommerhalder, Seefeld

Können 25 000 norwegische Fans falsch liegen? Für sie sind die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Nabel der Sportwelt. Aber nicht nur auf den Strassen Seefelds wirkt die Dominanz der fahnengeschmückten Norweger inzwischen erdrückend. Auch sportlich sorgen die Skandinavier für gähnende Leere beim Rest der Welt. 13 von 22 möglichen Titel ergattert, 25 Medaillen und damit 16 mehr als die zweiterfolgreichste Nation gewonnen. Und dabei kriseln die norwegischen Skispringer. Was ist schlimmer für die Unterhaltung, als wenn die Sieger bereits vor dem Start feststehen? So erlebt bei den Distanzrennen der Langläuferinnen, wo die von einer Dopingsperre zurückgekehrte Therese Johaug alles in Grund und Boden lief.

Norwegen kann nichts dafür, dass es im Nordischen Skisport derart überlegen ist. Aber es tut dem Sport damit keinen Gefallen. So pervers es tönen mag: Nicht einmal der Dopingskandal vermag grösseren Schaden anzurichten. An den beiden Tagen nach der spektakulären Polizeirazzia in Seefeld feierte die WM ihren grössten Zuschaueraufmarsch. Der Langlauf erlebt in Zeiten von bildlich festgehaltenen Bluttransfusionen und medienwirksamen Inhaftierungen einen Effekt wie schon der Radsport. Die Anhänger säumen die Wege ihrer Helden zu Ruhm und Ehre unverändert zahlreich. Auch wenn sie immer exklusiver Rot-Weiss-Blau tragen.

Apropos Dopingskandal. Soll das, was wir die letzten Tage in Seefeld erlebt haben, nun pessimistisch oder optimistisch stimmen? Für die einen stehen die Erkenntnisse im Vordergrund, dass es im Spitzensport ohne illegales Nachhelfen nicht geht. Dass Dopingkontrollen offensichtlich nichts bringen. Und dass die Selbstreinigungskräfte des Sports ohne massives Eingreifen von Polizei und Justiz in keiner Weise funktionieren. Andere weisen darauf hin, dass die neuen Antidoping-Gesetze den Sport sauberer machen. Dass man im Gegensatz zu früher nicht einfach nur einen betrügenden Athleten überführt, sondern dank koordinierten Ermittlungen von zivilen und sportlichen Behörden viele Hintermänner und ganze Netzwerke aushebeln kann. Und dass die Doper wegen der verstärkten Wirksamkeit der Massnahmen immer grössere Risiken auf sich nehmen müssen, etwa Bluttransfusionen auf Autobahn-Parkplätzen oder gar am Morgen des Wettkampfs, weil dann vom Reglement her bei einer Dopingkontrolle kein Blut mehr entnommen werden darf.

Auch bei der Bilanz des Schweizer Teams stellt sich gleichsam die Frage nach dem halbvollen oder halb­leeren Glas. Dank Skispringer Killian Peier feiert man eine Medaille mehr, als bei der letzten WM 2017 in Lahti und als dass aufgrund der Performance in dieser Saison von den Nordischen erwartet werden durfte. Und dank Peier wurde bei den Fliegern gerade noch rechtzeitig zum bevorstehenden Rücktritt von Überfigur Simon Ammann eine Nachfolgeregelung aufgegleist. Mit Nadine Fähndrich kann eine junge Langläuferin neu auf WM-Niveau in die Weltklasse vorstossen. Und dank Dario Cologna taucht der Schweizer Langlauf auch bei den Männern im vordersten Teil der Ranglisten auf.

Also alles in bester Ordnung? Mitnichten. Die Schweizer Nordischen haben in Seefeld in der Summe einen Rückschritt erlebt. Die Nordische Kombination schafft sich gerade ab. Im Skispringen und beim Frauen-Langlauf ist man in Zukunft noch mehr von Einzelmasken abhängig als in jüngster Vergangenheit. Wehe, wenn Peier oder Fähndrich verletzt ausfallen. Und bei den Männern muss man Dario Cologna beinahe schon beknien, seine Karriere bis zu den Winterspielen 2022 in Peking fortzusetzen. Nicht unbedingt, weil man von ihm weitere WM-Titel oder Olympiasiege erwarten sollte. Sondern, weil hinter dem 32-Jährigen ein so grosses Leistungsloch klafft wie seit Jahren nicht mehr.

Die Schweizer Langläufer werden nie mit den dominierenden Norwegern und Russen Schritt halten. So blieb Cologna am Abschlusstag der WM auch wegen der Teamtaktik dieser beiden Nationen im Rennen über 50 km ohne Medaillenchance. Aber der Anspruch von Swiss-Ski muss lauten, quantitativ wie qualitativ auf Augenhöhe etwa mit den Franzosen zu sein. Schliesslich betreibt der Verband einen ungleich grösseren finanziellen Aufwand als der Nachbar. Doch dieser ist uns zuletzt enteilt. Was bringt ein aufgerüstetes, topmodernes Leistungszentrum in Davos, wenn der Effekt ausbleibt? Die junge Garde stagniert seit zwei Jahren und kämpft in beunruhigender Häufigkeit mit Folgen von Übertraining. Es ist Zeit, über die Bücher zu gehen, vielleicht auch personelle Konsequenzen zu ziehen. Die Betreuung muss mit der Qualität der Infrastruktur korrespondieren. Sonst droht dem Nordischen Skisport in der Schweiz das Verschwinden in der Nebensächlichkeit.