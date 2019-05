Armon Orlik gewinnt zum dritten Mal das Thurgauer Kantonalschwingfest Der Bündner gewinnt in Frauenfeld den Schlussgang nach sieben Minuten gegen den Einheimischen Domenic Schneider aus Friltschen. Ives Bruggmann

Schon 2017 in Zihlschlacht hiess der Sieger im selben Schlussgang wie 2019 Armon Orlik. (Bild: Donato Caspari)

Armon Orlik siegt bereits zum dritten Mal am Thurgauer Kantonalen. Zum zweiten Mal hiess der Gegner im Schlussgang Domenic Schneider. Wie 2017 blieb der 24-Jährige aus Friltschen ohne grosse Möglichkeiten auf den Sieg. Orlik wies am Abend das deutlich beste Notenblatt auf, kämpfte also gegen die besseren Schwinger im Vergleich zu seinen Kontrahenten. Mit Daniel Bösch, Michael Bless, Stefan Burkhalter und Domenic Schneider begegnete er in Frauenfeld vier Eidgenossen. Ausser gegen den St.Galler Bösch gewann Orlik immer, weshalb er der verdiente Sieger ist.

Gigers verhaltener Auftakt steht ihm im Weg

Samuel Giger ist derweil verhalten in die neue Kranzfestsaison gestartet. In Frauenfeld, wo er als Titelverteidiger antrat, hat er den ersten Gang gegen den Aargauer Gast David Schmid gestellt. Schmid, der Giger bereits in der vergangenen Saison am Nordwestschweizerischen in Basel ein Unentschieden abgerungen hatte, befreite sich mehrmals sehenswert aus brenzligen Situationen. Zweimal musste Giger sogar aufpassen, nicht ausgekontert zu werden. Gegen Michael Mangold feierte Giger danach den ersten Sieg. Im dritten Gang liess er sich erstmals die Maximalnote zehn schreiben und stellte bis zum Mittag mit insgesamt 28,5 Punkten den Anschluss an die Spitze her. Im vierten Gang folgte dann das Duell mit dem St.Galler Daniel Bösch, das gestellt endete womit beide aus dem Rennen um den Schlussgang fielen. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Gängen arbeitete sich der 21-Jährige noch auf einen Spitzenplatz vor.

Am Morgen dominierte Bless

Der Appenzeller Michael Bless war von den Favoriten der einzige, der am Morgen alle drei Durchgänge für sich entschieden hatte. Gegen die Thurgauer Beni Notz und Mario Schneider gewann er mit der Note 9,75, gegen den Nordwestschweizer Martin Mangold mit der Höchstnote zehn. Vor ihm steht nur der Zürcher Aussenseiter Christian Blaser, der sich bei seinen Siegen einen Viertelpunkt mehr und total 29,75 Punkte verdiente. Bless fiel nach der Niederlage gegen Orlik aus der Entscheidung.