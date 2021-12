Analyse zum NHL-Entscheid Das Olympische Eishockeyturnier ohne NHL-Stars kann die Karriere von Patrick Fischer krönen oder knicken Ohne Roman Josi, Nino Niederreiter und Co. ist der Nationaltrainer in Peking gefordert. Er muss auf Details Acht geben.

Muss ohne NHL-Stars noch mehr die Richtung vorgeben: Der Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Für die Olympischen Spiele 2022 in Peking (ab dem 4. Februar) ist der Verzicht der NHL-Stars ohne Bedeutung. Ja, sogar eine Erleichterung. Die immensen Kosten für die ganze NHL-Entourage und die Versicherungsprämien für die Millionensaläre der Stars entfallen. Auf die TV-Einschaltquoten hat der NHL-Verzicht keinen Einfluss: In Nordamerika, wo die wichtigsten TV-Partner sitzen, haben die Olympischen Spiele einen so hohen Stellenwert, dass die Apparate auch eingeschaltet werden, wenn die Amerikaner und Kanadier ohne NHL-Stars antreten.

Aber für unser Hockey spielt das Fernbleiben der NHL eine zentrale Rolle. Nun sind wir Finalkandidaten. Wenn die NHL-Stars fehlen, tanzen die Aussenseiter. Die Deutschen haben 2018 das Olympische Turnier ohne NHL zum ersten Medaillengewinn an einem Titelturnier seit 1976 genutzt. Sie verloren den Final gegen die Russen erst in der Verlängerung. Die Schweizer scheiterten hingegen schon im Achtelfinale. An Deutschland.

Es ist ein anderes Coaching mit den NHL-Stars

Patrick Fischer hat die Schweiz 2018 mit NHL-Stars bis in den WM-Final geführt. Ohne war er ein paar Wochen vorher olympisch gescheitert. Kein Zufall. Eine Mannschaft mit Roman Josi, Nino Niederreiter, Timo Meier oder Nico Hischier hat eine völlig andere Sozialstruktur als eine, in der Tristan Scherwey, Simon Moser oder Ramon Untersander die Leitwölfe sind. Wenn Josi in der Kabine den Vorsitz hat, kann sich Fischer den «weichen Faktoren» zuwenden: Für gute Stimmung sorgen und die Strategie auf dem Eis (Taktik) und die Führung während des Spiels getrost in die Hände der NHL-Titanen legen. Spieler, deren Worte in den Garderoben der wichtigsten Liga der Welt Gospel sind, führen auch das Nationalteam mit natürlicher Autorität. Unwichtig, wer unter ihnen Nationaltrainer ist. Sind die NHL-Autoritäten dabei (wie bei der WM) ist der Nationaltrainer nicht so wichtig. Sind die NHL-Stars nicht dabei (wie bei den Olympischen Turnieren 2018 und 2022) wird der Nationaltrainer zur Schlüsselfigur.

Die Schweizer haben das Talent, um den Olympischen Final zu erreichen. Darüber brauchen wir keine Debatte zu führen. Auf der zentralen Goalieposition haben wir mit Reto Berra und Leonardo Genoni zwei der Besten ausserhalb der NHL. Die Differenz ohne NHL-Stars ist zu den Schweden, Finnen, Tschechen, Deutschen und den Kanadiern und Amerikanern so gering, dass Details entscheiden werden.

An der diesjährigen WM in Riga schieden die Schweizer im Viertelfinal gegen Deutschland aus. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Gespür und Taktik stimmen bei Fischer

Der Herr über die Details ist der Nationaltrainer. Was sind in diesem Falle Details? Die Nomination der richtigen Spieler. Die ist bei Fischer nicht das Problem. Er hat ein gutes Gespür für die Zusammenstellung einer Mannschaft. Zu den Details gehört weiter die richtige Taktik. Auch in diesem Bereich ist Fischer in Zusammenarbeit mit seinem Assistenten Tommy Albelin ohne Fehl und Tadel. Zu den Details gehört auch, taktische Disziplin durchzusetzen. Fischers Führungsstil ist modern. Der neuen Generation angepasst. Seine Kritiker monieren, sein Führungsstil sei zu modern. Es fehle eine Prise psychologisches Schmirgelpapier, um die Spieler in Extremsituationen an die Leistungsgrenze zu führen.

Auch zu den Details gehört, während des Spiels im Pulverdampf der Emotionen intuitiv zu erkennen, wer in Schlüsselmomenten aufs Eis geschickt werden muss und wer besser nicht. Wenn die Stunde der Bandengeneräle schlägt. Ist Fischer ein grosser Bandengeneral («Bench Coach»)? Seine Kritiker sagen «Nein».

Das Olympische Turnier von 2018 ohne NHL-Stars war das mit Abstand enttäuschendste Titelturnier seit der Amtsübernahme von Fischer im Herbst 2015. Peking 2022 wird sein Schicksalsturnier. Ein olympisches Scheitern wie 2018 wird seine Autorität als Lichtgestalt unseres Hockeys zum ersten Mal ritzen. Und das wäre sehr, sehr schade.