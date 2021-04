ANALYSE Neymar, Ronaldo und Co in Ehren - die wahren Helden sind jene, die aus purer Freude Fussball spielen Im Fussball gehe es fast immer ums Geld, sagen einige. Das treffe gerade in den regionalen Ligen oft nicht zu, sagt aber der Sportchef der A-Junioren und der zweiten Mannschaft des SC Brühl. Eine Hymne auf Trainer, Schiedsrichter und Spielerinnen, die gratis ihrer Leidenschaft nachgehen. Mauro Palazzesi Hören Merken Drucken Teilen

Im Frauenfussball zumindest ist meist wenig Geld im Spiel.

Urs Lindt / freshfocus

Paul-Grüninger-Stadion St. Gallen, Mittwoch, 14 Uhr: Auf ein Signal stürmen 60 bis 70 Mädchen und Buben zwischen fünf und sieben Jahren im Dress der Krönli Kids auf den Hauptplatz in einem perfekt organisierten Durcheinander.

Innert Sekunden findet jedes Kind den ihm zugewiesenen Platz. Mehrere Trainer – auch sie einheitlich gekleidet – nehmen die Fussballer in Empfang.

Erwartungsvolle Blicke und unruhige Füsse lassen erahnen, dass die Kids es kaum erwarten können, dem Ball nachzujagen.

Vorher müssen die Trainer aber dem einen oder anderen die Schuhe binden, denn nicht alle Kinder sind diesbezüglich so weit. Die Schuhe werden mit Sicherheit nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag gebunden – das wissen die Trainer bestens.

Mütter und Väter sitzen auf der Haupttribüne und verfolgen mit stolzen Blicken die Taten ihrer Sprösslinge. Mein erster Gedanke: Das ist mein Fussball, das ist unser aller Fussball! Die Begeisterung, mit welcher Kids und Trainer dem schönsten Spiel der Welt nachgehen, ruft uns in Erinnerung, dass der Fussball zum Glück nicht ausschliesslich aus den Ronaldos, Neymars oder Mbappès und ihren geldgierigen Managern, die wie Geier über den Stadien kreisen, besteht.

Die Schlagzeilen um die Gründung der Super League und die Schaffung weiterer Verdienstmöglichkeiten für die grossen europäischen Vereine und ihre Hauptdarsteller haben dem Fussball stark zugesetzt – und es wird zu recht angezweifelt, ob dieser Sport es noch wert sei, verfolgt zu werden.

Viele stellen sich die Frage, wie es möglich ist, dass gewisse Vereine über Jahre mehr ausgeben als sie einnehmen. Jedes normale Unternehmen wäre schon längst von der Bildfläche verschwunden, nicht aber Real Madrid, Barcelona oder Juventus Turin.

Und worin liegt die Lösung? Der Konsument soll zur Kasse gebeten werden, sei es direkt via Pay-TV, sei es indirekt über Sponsoren und Werber. Dass sich der Fussball ins Abseits zu manövrieren droht, ist sonnenklar.

Zu unserem Glück aber gibt es den richtigen Fussball, wo andere Werte gelebt werden. So wie unsere Krönli Kids tummeln sich in- und ausserhalb unserer Region Tausende von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf dem grünen Rasen.

Ihr Antrieb ist nicht das Geld, sondern die Freude am Fussball.

Damit das alles einigermassen geregelt und geordnet abläuft, bedarf es gewisser Vereinsstrukturen. Auch hier können wir auf unzählige Freiwillige zählen, die ihre Zeit selbst- und entschädigungslos zur Verfügung stellen und sich nicht selten finanziell an den Kosten sogar beteiligen.

Was wären aber 22 Fussballer auf dem Platz, wenn sie nicht ausgebildet und trainiert würden? Auch da können unsere Vereine auf zahlreiche Trainer und Betreuer zählen, die Zeit, Energie und Nerven aufbringen, um Fussballerinnen und Fussballer in die Lage zu versetzen, ihre Leistungsziele zu erreichen. Im besten Fall erhalten sie eine Spesenentschädigung, welche den Zeitaufwand und die Kosten bei weitem nicht zu decken vermag.

Wollen wir ein Spiel im geordneten Rahmen durchführen, brauchen wir einen Schiedsrichter. Auch in diesem Fall haben wir in unserem Land alleine Hunderte von Unparteiischen, die, rein von der Leidenschaft für den Fussball angetrieben, sich dieser oft undankbaren Aufgabe stellen. All diese Akteure haben eines gemeinsam: Freude am Fussball.

Daher plädiere ich dafür, dass die Analyse des Fussballs differenzierter erfolgt als das manchmal der Fall ist, denn der Fussball besteht grösstenteils aus Leuten, die diesen Sport einfach lieben und ohne finanzielle Interessen leben.