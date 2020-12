Ambitionen Junger Gossauer Velorennfahrer wechselt in Italien das Lager Nicolò de Lisi wird am 7. Januar erst 20-jährig. Er will dereinst am Giro d'Italia teilnehmen und fährt ab kommenden Jahr für ein neues italienisches Team.

Nicolò de Lisi, Radsporthoffnung aus Gossau.

Bild: Michel Canonica

In Italien werden die jungen Rennfahrer schon sehr früh in den Profisport aufgenommen. In diesem Jahr stand Nicolò de Lisi bei der Sportgruppe D'Amico-UM Tool unter Vertrag, in der kommenden Saison fährt er für Beltrami TSA-Tre Colli.

Wegen der Coronapandemie konnte Nicolò de Lisi 2020 bloss vier Rennen von Bedeutung bestreiten. Zwei davon, der GP Industria&Commercio und das Memorial Alfredo Martini, zählen zu den renommiertesten Prüfungen in Italien.

De Lisi ist in Italien aufgewachsen. Als er 13-jährig war, erhielt der Vater ein Stellenangebot in der Ostschweiz und die Familie zog nach Gossau. Der Rennfahrer Nicolò de Lisi besitzt den Schweizer und den italienischen Pass. Auf der Bahn war er in Nachwuchskategorien schon mehrfach Schweizer Meister.

Prominenter Trainer

De Lisi wurde auch schon von Rubens Bertogliati trainiert. Der Tessiner war als Aktiver Sieger einer Etappe der Tour de France, überdies trug er 2002 während zweier Tage das Maillot jaune des Gesamtführenden. So weit will Nicolò de Lisi auch einmal kommen.

Schon mit neun Jahren begann er mit dem Radsport. Für Nicolò de Lisi ist die Sportart Leidenschaft. Auch sein Vater war ein begeisterter Velofahrer. Das Erfolgsrezept des Juniors ist einfach lautet:

«Gut essen und viel schlafen»