Testspiel in Vorarlberg Der FCSG besiegt Altach nach einer starken ersten Halbzeit 3:1 – Testspieler Kempter bleibt ein Thema als Muheim-Nachfolger Der FC St.Gallen gewinnt auch das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler setzt sich in Bludenz gegen Altach mit 3:1 durch. Mit Michael Kempter kommt ein Testspieler zum Einsatz. Bald soll sich entscheiden, ob er als Muheim-Ersatz verpflichtet werden soll.

St.Gallens Thody Élie Youan nach dem Führungstreffer. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Der FC St.Gallen führte zur Pause vor lautstarken Altacher Anhängerinnen und Anhängern verdient mit 2:0. Die Ostschweizer hatten die Mannschaft aus der höchsten österreichischen Liga dominiert, sich die zwei Tore aber erdauern müssen.

In der 32. Minute leitete Tim Staubli mit einer starken Einzelaktion eine Chance für Jérémy Guillemenot ein, der Goalie lenkte den Ball aber über die Latte. Die anschliessende Cornerflanke von Staubli verwertete der freistehende Thody Élie Youan per Kopf zum 1:0.

Fünf Minuten vor der Pause profitierte Guillemenot von einem abgelenkten Schuss, der den Torhüter auf dem falschen Fuss erwischte.

Fazliji als Quintillà-Nachfolger?

Auffällig in dieser ersten Halbzeit waren Betim Fazliji, der auf der Position des abgewanderten Jordi Quintillà spielte. Der Rheintaler eröffnete das Spiel immer wieder stark und mit Kreativität, allerdings fehlte oft die Abstimmung.

Ein Aktivposten war auch Tim Staubli. Der Werdenberger – er ersetzte Lukas Görtler, der sich beim Einlaufen verletzt hatte – war präsent und zweikampfstark. Viel lief über seine Seite, während Altach gegen engagierte und spielfreudige St.Galler harmlos blieb. Die Vorarlberger erspielten sich erst in der 38. Minute eine erste Möglichkeit.

Phasenweise war es beinahe ein Klassenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Trainer Peter Zeidler machte im Vergleich mit dem 5:0-Erfolg gegen Rapperswil-Jona eine Steigerung seiner Spieler aus. «Wir haben als Mannschaft gut funktioniert», sagte er und weiter:

«Wir sind uns einig, wie wir spielen wollen. Taktisch haben wir Fortschritte gemacht und Altach nur wenig Raum zugestanden.»

Kempter und Goelzer auf der Liste

Testspieler Michael Kempter blieb gegen matt wirkende Vorarlberger meistens ungeprüft. Der 26-Jährige, zuletzt bei Xamax in der Challenge League unter Vertrag, könnte in St.Gallen die Nachfolge von Miro Muheim antreten. Offensiv trat der schweizerisch-philippinische Doppelbürger aber noch wenig in Erscheinung.

In der zweiten Halbzeit durfte er sich als Innenverteidiger zeigen. Nun würden Analysen folgen und wohl schon bald ein Entscheid getroffen, sagte Zeidler. «Wir brauchen einen Linksfuss». Ebenfalls weiterhin auf St.Gallens Liste ist Anthony Goelzer, der zuletzt in der Nachwuchsequipe der Grasshoppers spielte.

Zuletzt rankten sich immer wieder Transfergerüchte um Görtler und Leonidas Stergiou, die laut verschiedenen Medienberichten angeblich kurz vor dem Weggang sind. Zeidler sagte: «Ich gehe fest davon aus, dass beide nächste Saison Teil dieser Mannschaft sind.»

Nicht anwesend war am Samstag Neuzugang Fabian Schubert, der Hochzeit feierte.

St.Gallens Leonidas Stergiou (links) gegen Altachs Johannes Tartarotti. BIld: Andy Müller/Freshfocus

Zur Pause wechselte Zeidler munter durch: Bereits in der 49. Minute erhöhte der Nachwuchsstürmer Alessio Besio nach perfekter Vorarbeit von Salifou Diarrassouba auf 3:0. Der 17-Jährige hatte bereits vor einer Woche beim 5:0 gegen Rapperswil-Jona getroffen.

St.Gallen erarbeitete sich danach nicht mehr viele gute Chancen, obwohl Diarrassouba wirblig und stets anspielbar war. Der jungen Mannschaft unterliefen nun mehr Fehlzuspiele als noch zuvor.

So kam Altach besser ins Spiel und dem Strafraum der Ostschweizer immer näher. Nachdem St.Gallen dem lange standgehalten hatte, fiel in der 77. Minute durch Lukas Parger doch noch das erste Tor für Altach.

Das nächste Testspiel bestreitet St.Gallen in einer Woche beim Bundesligaklub VfB Stuttgart.