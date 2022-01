Afrika-Cup Wenig Spielminuten, wenig Gegentore und wenig Kredit – wie der Afrika-Cup bisher läuft Seit vergangenem Sonntag läuft das kontinentale Turnier in Kamerun. Er hat schon für den einen oder anderen Aufreger gesorgt.

Schiedsrichter Janny Sikazwe (rechts) pfiff zu früh ab. Bild: Keystone

Das Afrika-Cup-Spiel zwischen Tunesien und Mali, das am Dienstag stattfand, war von vielen Unterbrechungen geprägt. Neun Spielerwechsel gab es im zweiten Durchgang. Ausserdem: drei Interventionen des Videoschiedsrichters, zwei Penaltys, wovon einer zum einzigen Tor und damit zum Sieg Malis führte. Eine rote Karte sowie eine kurze Trinkpause gab es ebenfalls in der zweiten Halbzeit. Für gewöhnlich steht dann der sogenannte «vierte Offizielle» kurz vor Ablauf der 90. Spielminute am Spielfeldrand und hält eine Tafel mit einer leuchtenden Zahl darauf hoch.

Die Nachspielzeit. Doch die gemäss dem Regelwerk geforderten 90 Spielminuten sollten an diesem Nachmittag im Limbe Stadium in Kamerun nicht fertiggespielt werden. Janny Sikazwe, der Schiedsrichter, beendete die Partie bereits nach 89 Minuten und 45 Sekunden. Und damit bereits zum zweiten Mal. Schon nach 85 Minuten hatte er das Auftaktspiel der Gruppe F abgepfiffen. Weil irritierte Spieler und Funktionäre Sikazwe auf den Fehler hingewiesen hatten, ging die Partie zwischenzeitlich noch ein bisschen weiter.

In den ersten zwölf Spielen nur zwölf Tore

Ältere Menschen oder Fussball-Freaks erinnern sich an das Bundesligaspiel zwischen Bremen und Hannover im Jahr 1975. Damals schickte der Unparteiische Wolf-Dieter Ahlenfelder die Spieler schon nach 32 Minuten in die Halbzeitpause. Ein Bremer Verteidiger begegnete Ahlenfelder eine Stunde vor dem Anpfiff im Kabinentrakt. Mit diesem stimmte offenbar etwas nicht. Denn der Bremer sagte ihm: «Mensch, Wolf-Dieter, du bist ja total blau.»

Vielleicht passte Sikazwe auch einfach die Leistung der beiden Mannschaften nicht. Ein einziger Treffer, und der fiel nach einem Penalty. Überhaupt fielen bis Mittwoch in zwölf Spielen nur zwölf Tore. Neun dieser zwölf Spiele gingen 1:0 aus.

Das hat seine Gründe. Viele Spieler fehlen, Pandemie, natürlich. So steckte sich etwa Gabuns Captain Pierre-Emerick Aubemeyang kurz vor Beginn des Turniers an. Ausserdem war die Vorbereitungszeit kurz. Es dauert, bis man Automatismen einstudiert hat, gerade im Offensivspiel. Und so hatte auch der senegalesische Goalie Seny Dieng am Montag einen geruhsamen Arbeitstag. Das Team des in Zürich geborenen und bei den Grasshoppers ausgebildeten Goalies siegte ungefährdet mit, klar, 1:0 gegen Simbabwe.

Dieng war zwischenzeitlich in der achten englischen Spielklasse aktiv, hütet mittlerweile aber das Tor der Queens Park Rangers. Er ist Stammspieler beim Aufstiegsaspiranten in Englands Zweiter Liga.

Tiefe Impfquote im Gastgeberland Kamerun

Überhaupt stellt England die meisten Profis ab für den Afrika-Cup. Rund 40 sind es aus der Premier League. Wohl auch deshalb hatte die Europäische Klubvereinigung im Dezember beanstandet, dass noch kein brauchbares Schutzkonzept für den Afrika-Cup vorläge.

Für das organisatorisch strenge Europa war es wahrscheinlich kaum vorstellbar, dass einen Monat vor Turnierbeginn noch nicht alles geplant war. Doch irgendwann lag das Schutzkonzept vor, später wurde es nochmals überarbeitet. 80 Prozent der Stadien im Gastgeberland Kamerun dürfen ausgelastet werden, wer ins Stadion will, muss vollständig geimpft sein. Dass die Zuschauerzahlen bisher niedrig sind, dürfte eher an der bescheidenen Impfquote Kameruns liegen als an der mageren bisherigen Torausbeute. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung ist doppelt geimpft.