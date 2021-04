Abstiegskampf in Belgien Zitterspiele mit Beveren: Wie der Ostschweizer Sportchef Roger Stilz zusammen mit Michael Frey und Leonardo Bertone um den Ligaerhalt bangt Der Tübacher Roger Stilz ist seit Anfang Jahr Sportchef bei Waasland-Beveren aus der höchsten belgischen Liga. Die Mannschaft, in der die Schweizer Michael Frey und Leonardo Bertone spielen, hat sich äusserst knapp auf den Relegationsplatz gerettet. Die Barragespiele werden zur Zitterpartie.

Sportchef Roger Stilz im Stadion von Waasland-Beveren Lorenzo Vicencio

Als der Ostschweizer Roger Stilz im Winter zum belgischen Klub Waasland-Beveren wechselte, wusste er, was auf ihn zukommen würde. Die Mannschaft stand auf dem letzten Platz der Jupiler Pro League. Und bereits in der Saison zuvor war der Verein nur dank einem juristischen Nachspiel aufgrund der Pandemie in der höchsten Liga geblieben.

Stilz, der sein Amt als Nachwuchschef beim FC St. Pauli verlassen hatte, um am neuen Ort Sportchef zu werden, war also für den Abstiegskampf von Beginn weg gewappnet. Und er freute sich auf die Aufgabe. Er suchte die neue Herausforderung. Er sagt: «Ich wollte in der schwierigen Zeit vorangehen.»

Fünf Minuten vor Schluss in die Relegation gerettet

Welche emotionale Wendungen der Abstiegskampf aber nehmen würde, das konnte auch Stilz kaum voraussehen. Beveren stand vor einigen Wochen gefühlt als Absteiger fest. Die Wende zugunsten des Teams aus dem Antwerpener Vorort kam erst fünf Minuten vor Ende der regulären Saison. Waasland-Beveren erzielte in der Schlussphase gegen OH Leuven den 2:1-Siegtreffer. Gleichzeitig bot Brügge Schützenhilfe und traf in der 85. Minute gegen Waaslands Konkurrenten Mouscron. Was bedeutete: Relegationsspiele statt direkter Abstieg!

Es seien nicht ganz einfache erste Wochen gewesen in Belgien, sagt Stilz, der im Januar zu Beveren stiess, also zu Beginn der Transferperiode. Einerseits mistete er im Kader ein erstes Mal aus, musste gleichzeitig dafür sorgen, die Stimmung damit nicht zu belasten - anderseits ging die Meisterschaft weiter, dies in einem hohen Rhythmus. Allmählich habe sich das Team stabilisiert, mental und spielerisch. Was sich aber erst mit Verzögerung auf Resultate auswirkte. In vielen dramatischen Spielen zum Ende der Saison lief oft vieles gegen Beveren. Dass der Glaube im Team bestehen blieb, habe er gespürt, sagt Stilz - und vielleicht habe er dieses positive Gefühl ja zusammen mit Trainer Nicky Hayen und dem Staff auch selber etwas mitgeprägt.

Abstieg würde nichts an Ausrichtung ändern

Noch ist der Abstiegskampf nicht überstanden, morgen Samstag und in einer Woche wartet das 2.-Liga-Team aus Seraing bei Lüttich im Hin- und Rückspiel der Promotion. «Wir wissen, was auf uns zukommt», sagt Stilz.

Ob Abstieg oder nicht: In der strategischen Ausrichtung des Clubs dürfte sich wenig verändern. Waasland-Beveren wird seit vergangener Saison vom neuen Besitzer, der Bolt Football Holding geprägt. Die Investoren aus den USA mit dem Milliardär David Blitzer an der Spitze streben eine Professionalisierung der Strukturen an. Dies unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Die Holding hält auch Anteile an Crystal Palace, dem portugiesischen Team aus Estoril sowie seit kurzem am FC Augsburg. Mittelfristig ist damit auch die Strategie für Waasland-Beveren klar auf Wachstum ausgerichtet: Das Team soll ein sportliches Schwergewicht werden in Belgien. Und Stilz soll mithelfen.