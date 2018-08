Abgang beim FC St.Gallen: Stjepan Kukuruzovic geht zu Lausanne-Sport Der zweifache Saisontorschütze Stjepan Kukuruzovic spielt künftig nicht mehr in Grünweiss; er wechselt nach Lausanne. Der 29-Jährige unterschreibt somit beim Verein von Ex-Espen Trainer Giorgio Contini.

Aus und vorbei: Stjepan Kukuruzovic spielt nicht mehr für den FC St.Gallen. (Bild: Freshfocus/Marc Schumacher)

(rst/tn) Stjepan Kukuruzovic und der FC St.Gallen gehen per sofort getrennte Wege. Auf die Saison 2017/2018 hin zu den Ostschweizern gekommen, wechselt der 29-Jährige per sofort in die Challenge League zu Absteiger Lausanne, wie der FC St.Gallen bestätigt.

Stjepan Kukuruzovic verlässt den FC St.Gallen 1879 und geht ab sofort für den FC Lausanne-Sport auf Torejagd. Vielen Dank für die grün-weisse Zeit und alles Gute für die Zukunft. pic.twitter.com/Kqr4Cf450j — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 29. August 2018

Trainer Contini gefolgt

Kukuruzovic hatte seine ersten Fussballjahre im Nachwuchs des FC Thun verbracht und stand danach vier Jahre lang für den FC Zürich im Einsatz. Über das ungarische Team Ferencvaros kam er zum FC Vaduz, wo er mit Trainer Giorgio Contini von Beginn weg harmonierte. «Contini hat mir in Vaduz die Chance gegeben, wieder zu Spielpraxis zu kommen. Zudem mag ich seine Art, wie er Fussball spielen lässt», sagte Kukuruzovic damals. Er folgte dem Trainer vor einem Jahr nach St.Gallen - nun arbeitet er in der Challenge League bei Lausanne erneut mit ihm zusammen.

Doppelpack gegen Thun

Für St.Gallen hat Kukuruzovic 34 Partien absolviert und dabei vier Tore erzielt. Der in Thun aufgewachsene Kroate war unter Giorgio Contini beim FC St.Gallen praktisch immer von Beginn weg zum Einsatz gekommen. Unter Peter Zeidler war dies zu Beginn der aktuellen Saison nicht immer der Fall. Nur gegen Thun und Zürich spielte der Berner, gegen seinen ehemaligen Club aus dem Berner Oberland traf er gleich zweimal und drängte sich wieder für höhere Aufgaben auf.

Mit den Abgängen von Marco Aratore und Kukuruzovic dünnt sich das offensive Mittelfeld weiter aus. Was eine Chance für Tranquillo Barnetta sein dürfte, neben Dereck Kutesa, Majeed Ashimeru oder Vincenzo Sierro wieder vermehrt zu Einsätzen zu kommen.