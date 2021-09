Keine Punkte für Wil in Aarau Der FC Wil zeigt gegen Aarau eine Leistungssteigerung, muss sich aber am Ende mit 0:2 geschlagen geben.

Der Ex-Wiler Jan Kronig (rechts) jubelt mit seinen Aarauer Teamkollegen über sein Tor zum 1:0. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nach der deutlichen Cup-Niederlage in Yverdon, waren die Wiler eine Antwort schuldig. Doch das Unterfangen einer Wiedergutmachung kam bereits früh ins Stocken. Keine vier Minuten waren gespielt, da lagen die Wiler schon in Rückstand. Jan Kronig, letztes Jahr noch in der Äbtestadt aktiv, ging im Strafraum völlig vergessen und bedankte sich mit dem Aarauer Führungstor.

Die Wiler versuchten auf diese Führung zu reagieren und machten einen bemühten Eindruck. Es fehlte aber vorne an der nötigen Durchschlagskraft. So dauerte es mehr als eine halbe Stunde, bis Simon Enzler im FCA Tor ein erstes Mal ernsthaft geprüft wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand es aber bereits 2:0 für die Hausherren.

Nach einem Angriff über rechts stand Donat Rrudhani an der Strafraumgrenze völlig frei. Er fackelte nicht lange und versenkte seinen Abschluss mit Wucht im Tor. Da war Marvin Keller im Tor der Ostschweizer chancenlos. Da wurden die Wiler zweimal gnadenlos bestraft. Doch wer seine Gegenspieler so sträflich viel Freiraum lässt, darf sich darüber nicht wundern.

Viel Positives

Auch nach der Pause rannten die Wiler an. Man konnte ihnen bezüglich des Willens in keinerlei Hinsicht Vorwürfe machen. Es fehlte aber in der Offensive schlichtweg an der nötigen Qualität, um die Gastgeber hier ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Dass die Niederlage nicht noch ein Tor höher ausfiel, ist Torhüter Marvin Keller zu verdanken.

Im dritten Spiel in Folge haben die Ostschweizer einen Elfmeter verursacht. Zum dritten Mal in Folge resultierte daraus kein Tor. Wie schon gegen Thun, parierte der Wiler Schlussmann den Strafstoss. Gemessen am Gezeigten, wäre ein 3:0 dann doch zu deutlich gewesen und wäre dem Wiler Auftritt nicht gerecht geworden.

Kriens und Wil

Die Positiven Eindrücke trösten aber ein wenig über das negative Resultat hinweg. Auch wenn es am Ende für die Schönspielerei keine Punkte gibt, war es wichtig zu sehen, dass der FC Wil nach wie vor lebt. Trotzdem wird es für die Wiler in dieser Spielzeit um das nackte Überleben gehen. Alex Frei dazu: «Auf dem Papier gibt es Kriens und Wil, danach kommt lange nichts mehr.»

Am Ende wird es die Mannschaft mit dem grösseren Willen sein, welche die Klasse halten wird.

Telegramm:

FC Aarau – FC Wil 1900 2:0 (2:0)

Stadion Brügglifeld, Aarau: 2836 Zuschauer – Schiedsrichter: Horisberger.

Tore: 4. Kronig 1:0, 25. Rrudhani 2:0.

Aarau: Enzler; Thiesson, Thaler, Bergsma, Kronig (73. Nije); Bunjaku, Rrudhani (73. Conus); Spadanuda, Balaj (63. Schwegler), Aratore (63. Gashi); Almeida (85. Schneider).

Wil: Keller; Dickenmann (69. Jones), Izmirlioglu, Muntwiler, Frei; Kamber (88. Krunic), Ndau; Bahloul (82. Reichmuth), Zumberi (69. Fazliu), Brahimi; Abazi (69. Silvio).

Bemerkungen: Aarau ohne Jäckle (gesperrt), Ammeter, Qollaku (beide verletzt), Zbinden, Avdyli und Caserta (nicht im Aufgebot). Wil ohne Daniel, Ismaili, Malinowski, Lukembila, de Mol, Sauter (verletzt), Heule und Rustemoski (beide nicht im Aufgebot). – 55. Keller hälft Elfmeter.

Verwarnungen: 12. Bunjaku, 41. Bergsma, 55. Frei, 65. Thiesson, 76. Muntwiler, 77. Kamber.