600 Zuschauer feiern den alten und neuen Box-Weltmeister Tefik Bajrami Der 42-jährige Tefik Bajrami bleibt Weltmeister im Cruisergewicht nach Version WBU. Der Schweiz-Kosovare besiegt in Kriens vor 600 Zuschauern den Herausforderer Paata Aduaschvili klar nach Punkten. Urs Leupi

Tefik «Hurricane» Bajrami (Luzern, links) gewinnt gegen Paata Aduaschvili (Georgien, rechts). (Bild: topsportfotografie.ch)

Der Rummel um Tefik Bajrami in der Krienser Krauerhalle nach dem Kampf war gross. Begeisterte Fans stiegen zum alten und neuen Weltmeister in den Ring, um sich mit ihrem Idol in gewohnter Kampfpose ablichten zu lassen. Der 42-Jährige hatte zuvor in zehn zermürbenden Runden seinen Weltmeistertitel nach Version WBU (World Boxing Union) im Cruisergewicht (bis 90,718 kg) gegen Paata Aduaschvili einstimmig mit 3:0-Richterstimmen verteidigt. Der 24-jähirge Georgier wurde kurzfristig als Ersatz für den Bosnier Elvis Smajlovic, der an einer Lungenentzündung erkrankt war und forfait geben musste, für den letzten WM Titelkampf in der Schweiz engagiert. Der etwas kleinere, aber agilere Georgier war der erwartet unbequeme Gegner für Tefik Bajrami – nicht zuletzt wegen seiner Linksauslage. Doch dank seiner Erfahrung konnte sich der Schweiz-Kosovare bestens auf Aduaschvili einstellen. Bajrami hatte den Kampf jederzeit unter Kontrolle. Einzig in der 10. Runde setzte es beidseitig noch intensive Schlagoffensiven ab, die noch ein vorzeitiges Ende des Kampfes hätte bringen können. Letztlich entsprach das Urteil dem Gezeigten im Boxring – verdienter 3:0-Punktesieg für Tefik Bajrami.

Nach dem Kampf zeigte sich «Hurricane» Bajrami zufrieden mit seiner Leistung. «Ich war schon zwei Tage vor dem Kampf sehr nervös und am Kampftag bereits um 5 Uhr in der Früh auf den Beinen. Ich wollte meinen letzten WM-Kampf in der Schweiz unter keinen Umständen verlieren. Es war kein einfacher Fight, denn ich tat mich mit der Linksauslage meines. Gegner schwer. Mein Ziel war, den Kampf K.o. gewinnen. Nach fünf Runden, als ich spürte den Kampf nicht vorzeitig beenden zu können, nahm ich bewusst etwas Risiko aus dem Kampf.» Bajrami kontrollierte den Kampf bis zum Schluss, da er wusste, dass er nach Punkten in Führung liegt.

Mit diesem Sieg setzte Tefik Bajrami den Schlusspunkt unter die Kampfserie in der Schweiz. Am 13. Juli bestreitet der 42-Jährige in Podujeva im Kosovo einen finalen Fight. Danach ist Tefik noch offen für allfällige Kampfanfragen aus dem Ausland, bevor er dann 2020 definitiven von der Kampfbühne verabschieden wird. «Ich bin nun 22 Jahre im Kampfsportgeschäft, das reicht. In Zukunft möchte ich es etwas ruhiger angehen und Sachen machen, auf die ich bisher verzichten musste».

Kriens (Krauerhalle/600 Zuschauer). Mix Gala Fight Night Boxen/Thaiboxen. Boxen. Weltmeisterschaftskampf nach Version WBU. Cruisergewicht (bis 90,718 kg): Tefik „Hurricane“ Bajrami (Schweiz/Kosovo) s, Paata Aduaschvili (Georgien) mit 3:0 Richterstimmen.

Profi Boxen. Bis 91kg: Alexander Nedbei s.Adi Rusidi durch technischen K.o. in der 2. Runde. - Amateur Boxen. Bis 91kg: Kevin Henry vs Jamai Slimasli unentschieden. Matteo Butti s. Paskal Karrer nach Punkten.

Thaiboxen. K1. Männer. EM-Kampf (ISKA). Bis 77kg: Carlo Meichty s.Jetmir Emruli durch technischen K.o. in der 1. Runde. – EM-Kampf (ISKA). Bis 105 kg: Tarik Mesic s. Branko Kojic nach Punkten. - Bis 78kg: Pablo Antas s.Lelio Luisotti durch technischen K.o. in der 1. Runde. - Frauen. Bis 64 kg: Noura Frei s. Nadine Schmiedli nach Punkten. - Bis 65 kg: Verona Gjinaj s.Tiffany Wilend nach Punkten.