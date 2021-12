4:2 Auswärtssieg – Wil lässt Thun keine Chance Der FC Wil reitet weiterhin auf der Erfolgswelle und gewinnt im Berner Oberland deutlich. Neu grüssen die Ostschweizer von Platz vier, nur noch zwei Punkte hinter Winterthur auf dem Barrageplatz.

Die Wiler bejubeln das zwischenzeitliche 4:1. Bild: Patric Spahni (FC Thun)

Es fegte ein weisser Sturm durch die Thuner Stockhorn Arena und dieser war keineswegs von meteorologischer Natur. Ehe sich nämlich die Thuner versahen, lag der FC Wil bereits mit zwei Toren in Front und sorgten so für eine Art Schockstarre im Berner Oberland. Für den Auftakt sorgte Josias Lukembila bereits in der dritten Spielminute. Nach einer schönen Kombination über rechts, drückte der Wiler Angreifer den Ball über die Linie.

Die Thuner waren noch nicht richtig sortiert, da erhöhten die Wiler bereits auf 2:0. Nach einer Ecke von links stand Robin Kamber völlig frei und nickte für die Äbtestädter ein. Gespielt waren noch keine sieben Minuten. Ein Start nach Mass, an den wohl auch die kühnsten Optimisten so nicht geglaubt hätten. Wer nun auf eine Antwort der Thuner hoffte, musste sich erstmal gedulden.

Nach und nach fanden die Gastgeber besser in die Partie, hatten aber Mühe beim Erspielen von klaren Tormöglichkeiten. Besser machten es die Wiler. Mit einem Konter erhöhten die Ostschweizer gar auf 3:0 und stellten damit die Thuner vor eine schier unlösbare Aufgabe. Die Berner Oberländer ihrerseits gaben nicht auf und kamen noch vor der Pause zum 1:3 Anschlusstreffer.

Wiler Tormaschine

Auch in Durchgang zwei hatten die Äbtestädter das Geschehen fast durchgehend im Griff. Die Thuner taten sich schwer und kamen kaum zu klaren Torchancen. Besser machten es hingegen die Wiler, welche immer wieder gefährlich vor dem Tor ihres Gegners auftauchten. Spätestens als Silvio in der 74. Minute auf 4:1 stellte waren die letzten Zweifel über den Ausgang dieser Partie beseitigt.

Der zweite Thuner Treffer zum 2:4 war nur noch Resultatkosmetik. In der Summe war mussten die Berner aber froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Einmal mehr hat die Torfabrik aus der Ostschweiz zugeschlagen. Nach 16 Spielen stehen nun die Wiler bereits bei 31 Saisontreffern und stellen weiterhin den besten Angriff der Liga.

Mit diesem Sieg stossen die Äbtestädter in der Tabelle auf Platz vier vor. Der Rückstand auf den Barrageplatz, welcher derzeit von Winterthur belegt wird, beträgt nur noch zwei Punkte. Bereits kommenden Samstag steht das Direktduell dieser zwei Rivalen an. Es dürfte ein Derby werden, welches seit Jahren nicht mehr so viel Brisanz beinhaltete.

Telegramm:

FC Thun – FC Wil 1900 2:4 (1:3)

Stockhorn Arena, Thun: 2048 Zuschauer – Schiedsrichter: Kanagasingam.

Tore: 3. Lukembila 0:1, 6. Kamber 0:2, 30. Fazliu 0:3, 42. Havenaar 1:3, 76. Silvio 1:4, 83. Kyeremateng 2:4.

Thun: Ziswiler; Dorn, Havenaar, Sutter, Schüpbach (71. Hasler); Karlen, Roth; Gerndt (57. Kyeremateng), Castroman (57. Dos Santos), Dzonlagic (57. Ahmed); Chihadeh.

Wil: Keller; Dickenmann, Izmirlioglu, Talabidi, Brahimi (77. Heule); Fazliu, Kamber (46. Ndau (62.Ndau)), Zumberi; Bahloul (77. Jones), Silvio (95. Saho), Lukembila.

Bemerkungen: Thun ohne Bürki (gesperrt), Rüdlin, Fatkic, Schweizer, Ndongo (alle verletzt) und Vasic (nicht im Aufgebot). Wil ohne Muntwiler (gesperrt), de Mol, Malinowski, Daniel, Ismaili, Sauter, Krunic (alle verletzt) und Abazi (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 23. Kamber, 53. Sutter, 66. Bahloul.