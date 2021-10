3:3 in Schaffhausen – Der FC Wil schrammt am Sieg vorbei Der FC Wil holt beim FC Schaffhausen einen Punkt. Nach einer frühen Führung geraten die Wiler mit 1:3 in Rückstand. In einer hektischen Schlussphase verhinderte die Torumrandung, dass die Äbtestädter nicht doch noch zum Sieger wurden.

Valon Fazliu und Silvio trugen massgeblich zum Punktgewinn bei. Bild: Gianluca Lombardi

Die Wiler versuchten es in Schaffhausen mit der gleichen Startelf wie schon beim Heimsieg gegen Xamax. Doch die Spielanlage war dann doch ein wenig anders. Die Schaffhauser hatten es von Beginn weg verstanden, die gefährlichen Konter der Wiler weitestgehend zu unterbinden. Trotzdem war es ein solcher, den die Gäste zur zwischenzeitlichen Führung nutzen konnten.

Robin Kamber schickte Josias Lukembila in die Tiefe, dieser wurde zwar abgedrängt, sah aber den mittgelaufenen Nils Reichmuth in der Mitte und fand diesen auch mit seinem Querpass. Die FCZ-Leihgabe lies dem Schaffhauser Torhüter keine Chance und brachte Wil in Führung. Die Antwort der Hausherren liess ein wenig auf sich warten, kam aber.

Nach einem Foul am Strafraum liess sich Joaquin Ardaiz nicht zweimal bitten. Den fälligen Freistoss versenkte er clever, wenn nicht sogar schon frech, flach in der weiten Torecke. Es waren nun die Gastgeber welche auf die Führung drängte und diese auch prompt zu Stande brachten. Dieses Mal hiess der Torschütze Ivan Prtajin.

Unschönes ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff. Jetmir Krasniqi, Verteidiger des FC Schaffhausen, prallte ein Schuss von Nils Reichmuth mitten in den Genitalbereich. Minutenlang wurde er auf dem Platz behandelt. Es waren Schreie, die nicht zur üblichen Schauspielerei im Fussball gehörten und kaum jemanden kalt liessen. So verkam es kurzzeitig zur Nebensache, dass der FCS zur Pause führte.

Wiler Aufholjagd

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die anwesenden Zuschauer eine Partie, die beste Werbung für den Schweizer Fussball war. Yassine Maouche erhöhte nach einer Stunde auf 3:1 für den FCS. Als Wils Marvin Keller nur wenigen Minuten später gar das 4:1 verhinderte, setzte wohl niemanden mehr auf den FC Wil. Ausser Alex Frei, der mit seinem Dreifachwechsel der Mannschaft neues Leben eihauchte.

Und das mit Erfolg – Die Wiler übernahmen nun das Zepter und drückten auf den Anschlusstreffer. Nach einem Foul an Lukembila zeigte Schiedsrichterin Esther Staubli zurecht auf den Punkt. Der zuvor eingewechselte Silvio übernahm die Verantwortung und verkürzte auf 2:3. Jetzt brannte es im Strafraum des FC Schaffhausen immer wieder lichterloh.

Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer jubelten wieder die Wiler. Nach einer Flanke von Sofian Bahloul drückte Valon Fazliu, ebenfalls eingwechselt, den Ball über die Linie. Die Wiler hatten nun deutlich die Oberhand und drückten vehement auf den Führungstreffer. Kurz vor dem Ende prallte ein Kopfball von Silvio von der Lattenunterkante auf die Torlinie und zurück aufs Feld – viel Dusel für Schaffhausen!

Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Moralisch dürfte dieser Spielausgang aber für die Äbtestädter deutlich wertvoller gewesen sein. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und eine Situation bewältig, an der Sie noch vor wenigen Wochen gescheitert wäre.

Telegramm:

FC Schaffhausen – FC Wil 1900 3:3 (2:1)

Wefox Arena, Schaffhausen: 386 Zuschauer – Schiedsrichter: Staubli.

Tore: 16. Reichmuth 0:1, 23. Ardaiz 1:1, 32. Prtajin 2:1, 59. Maouche 3:1, 75. Silvio (Foulelfmeter) 3:2, 77. Fazliu 3:3.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi (45. Fehr), Müller, Padula, Lika; Bislimi (87. Kalem), Rodriguez (87. Del Toro), Hamdiu, Maouche (69. Maouche); Ardaiz (69. Gonzalez), Prtajin.

Wil: Keller; Izmirlioglu, Muntwiler, Miranda (64. Silvio); Frei, Kamber, Ndau (64. Fazliu), Brahimi (64. Heule); Bahloul (87. Zumberi), Reichmuth; Lukembila.

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Mujcic, Paulinho (beide verletzt), Bajrami, Sahitaj, Talic, Vukasinovic und Wick (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Daniel, de Mol, Ismaili, Malinowski (alle verletzt), Abazi, Krunic und Saho (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 74. Rodriguez, 79. Padula, 94. Fehr, 94. Kamber.