2:3 Heimniederlage – Der FC Wil verliert in der letzten Minute Gegen Stade-Lausanne-Ouchy führen die Wiler zweimal und gehen am Ende trotzdem als Verlierer vom Platz. Pechvogel des Abends war Philipp Muntwiler, der an zwei Gegentoren direkt beteiligt war.

Wil's Lavid Zumberi flog kurz vor Ende vom Platz. Bild: Gianluca Lombardi

Den Wilern ist bewusst, woher Sie kommen, wonach sie streben können und was für sie möglich ist und was nicht. Umso bitterer war der Spielausgang an diesem Samstagabend im Bergholz. Obschon es lange danach aussah, als ob die drei Punkte in Wil bleiben. Los ging es, mit einem Auftakt nach Mass für die Äbtestädter.

Sofian Bahloul enteilte auf Rechtsaussen der Westschweizer Abwehr und brachte den Ball mustergültig in die Mitte. Der mitgelaufene Mergim Brahimi nahm danken an und brachte seine Farben in der 6. Spielminute in Führung. Um eine Antwort waren die Lausanner nicht verlegen. Nur zwei Minuten später stand es bereits wieder unentschieden. Brighton Labeau tauchte allein vor Marvin Keller auf und überlobte diesen lässig.

Es war nun eine Partie, in der die Gäste immer wieder Druckphasen hatten, diese aber nicht zu Toren ummünzen konnten. Zumindest nicht bis in die Schlussphase hinein. Die Wiler standen hinten kompakt und spielten durchaus geschickt. Vor allem aber, war die Fehlerquote überschaubar klein und ein wichtiger Baustein der gezeigten Leistung.

Wende in der Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel blieb dieses Bild grösstenteils unverändert. Das Umschaltspiel der Wiler war brandgefährlich und sorgte immer wieder für gefährliche Szenen in und um den Westschweizer Strafraum. Bis zum nächsten Tor mussten sich die Fans aber bis zur 78. Minute gedulden. Lavdim Zumberi fand mit seinem herrlichen Zuspiel den eingewechselten Josias Lukembila. Dieser liess seinen Gegner aussteigen und verwertete in die flache, entfernte Torecke.

Erneut waren die Westschweizer nicht um eine Antwort verlegen und drückten sofort auf den Ausgleich. Wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lenkte Philipp Muntwiler einen Abschluss unhaltbar in das eigene Tor ab. Eine bittere Pille! Doch es kam noch schlimmer für die Äbtestädter. In der 94. Minute kam Labeau erneut im Strafraum zum Abschluss, wieder wurde sein Ball abgelenkt, wieder landete dieser im Tor.

Schockstarre statt Siegesjubel, 10 Punkte statt 13 Punkte, weiterhin Platz 8 anstatt eines Anschlusses an die Spitzengruppe. Zurecht durfte man enttäuscht sein, aber nicht über die Leistung der Wiler, sondern vielmehr über den Spielausgang, der so wohl nicht ganz verdient war.

Telegramm:

FC Wil – FC Stade-Lausanne-Ouchy 2:3 (1:1)

Sportpark Bergholz, Wil: 690 Zuschauer – Schiedsrichter: Staubli.

Tore: 6. Brahimi 1:0, 8. Labeau 1:1, 78. Lukembila 2:1, 84. Muntwiler (Eigentor) 2:2, 94. Labeau 2:3.

Wil: Keller; Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler, Frei; Kamber, Ndau; Bahloul (85. Rustemoski), Fazliu, Brahimi (69. Jones); Silvio (63. Lukembila).

SLO: Hammel; Cueni, Hajrulahu, Pos; Abdallah (69. Asllani), Bayard, Abdullah (46. Laugeois), Hadzi (69. Qarri); Hadji (79. Ajdini), Chader (79. Rüfli); Labeau.

Bemerkungen: Wil ohne Sauter, Malinowski, Ismaili, De Mol, Daniel, Heule (alle verletzt), Miranda und Abazi (beide nicht im Aufgebot). SLO ohne Da Silva, Routis, Bamba, Kadima (alle verletzt), Haci und Dalvand (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 28. Fazliu, 35. Abdullah, 48. Abdallah, 56. Zumberi. – Platzverweise: 84. Zumberi (Gelb-Rot).