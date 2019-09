19:43 im Rückspiel – Brühlerinnen im Europacup ohne Chance Die Brühler Handballerinnen sind in der ersten Runde des EHF-Cups gescheitert. Nach dem 24:32 im Hinspiel unterlagen die St. Gallerinnen den Schwedinnen von Höörs im Rückspiel 19:43. Beide Partien wurden in Schweden ausgetragen. Patrizia Brunner

Brühls Trainer Rolf Erdin (zweiter von rechts) versucht, seine Spielerinnen in Schweden anzuspornen. (Bild: PD)

In die zweite Partie am Tag nach der Hinspiel-Niederlage starteten die St.Gallerinnen nicht wunschgemäss und lagen nach knapp zehn Minuten mit 1:7 im Rückstand. Auch im Anschluss zeigte sich, dass Brühl nicht ganz mit dem hohen Tempo und der Athletik der Gegnerinnen mithalten konnte und so führte Höörs zur Halbzeitpause bereits 22:13.

Am Mittwoch gegen Spono Nottwil

In der zweiten Halbzeit machten sich bei den Brühlerinnen dann endgültig die müden Beine bemerkbar: Den Ostschweizerinnen gelangen nach der Pause lediglich sechs Tore, Höörs hingegen traf 21-mal.

Trotzdem sind solche Partien gegen Gegner wie Höörs für das Team extrem wertvoll, sieht man doch, wo man im internationalen Vergleich steht. Nun gilt es für das Ostschweizer Team sich zu erholen, denn bereits am kommenden Mittwoch steht das nächste Meisterschaftsspiel gegen Spono Nottwil auf dem Programm.