1:2 in Kriens – Wil erwacht zu spät Der FC Wil verliert das letzte Auswärtsspiel im laufenden Kalenderjahr mit 1:2. Nach einer schwachen ersten Halbzeit können die Wiler das Spiel nicht mehr drehen. Nach der Partie wurde bekannt, dass ein Stammspieler des FC Wil den Verein verlassen muss.

Filip Stojilkovic blieb heute ohne Glück im Ablschuss (Bild: Gianluca Lombardi)

Nach einer ausgeglichenen Startphase steigerten sich die Krienser, wärend die Wiler dem kaum etwas entgegen zu setzen hatten. Die Zentralschweizer erspielten sich zwar einige Feldvorteile, viele Chancen resultierten daraus aber nicht. Tauchte der SCK dann aber vor dem Wiler Tor auf, präsentierte er sich dort eiskalt. Nico Siegrist brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Vorhergegangen war ein Querpass durch die gesamte Wiler Abwehr hindurch. Da sah die Hintermannschaft von Ciriaco Sforzas Team nicht gut aus.

Auch beim 2:0 genossen die Krienser zu viele Freiheiten im Wiler Strafraum. Topscorer Asumah Abubakar liess sich nicht zweimal bitten und liess Anthony Mossi keine Chance. Erneut war ein Zuspiel vorausgegangen, dass an Freund und Feind vorbei zum Stürmer gelangte.

Wiler Torchancen gab es im ersten Durchgang kaum. Eine der wenigen Möglichkeiten hatte Philipp Muntwiler in der sechsten Spielminute. Nach einer Flanke von rechts tauchte er alleine vor dem Tor auf, scheiterte aber am Innerschweizer Schlussmann. Eine Situation, die den Spielverlauf der ersten Halbzeit womöglich drastisch anders gestaltet hätte. Weil das Konjunktiv aber keine Tore schiesst, gingen die Krienser mit einer verdienten 2:0 Führung in die Pause.

Steigerung nach der Pause

Kaum rollte der Ball wieder, tauchten die Krienser wieder gefährlich vor dem Wiler Tor auf. Waren dann aber in der Folge nicht mehr so effizient und gefährlich wie noch im ersten Durchgang. Die Wiler kamen nun nach und nach besser in die Partie und betrieben deutlich mehr Aufwand. Valon Fazliu konnte für die Äbtestädter verkürzen, benötigte dafür aber das Glück des Tüchtigen. Sein Torschuss wurde für den Krienser Torhüter unhaltbar abgefälscht.

Es folgte eine Phase, in der der SC Kriens plötzlich nicht mehr wie der sichere Sieger dieser Partie aussah. Der FC Wil bestimmte nun die Gangart in diesem Spiel und war dem Ausgleich nahe. Gleich mehrere Male tauchten sie gefährlich vor dem Zentralschweizer Tor auf. Die beste Chance vergaben der eingewechselte Silvio und Filip Stojilkovic, als sie sich in bester Position gegenseitig behinderten.

Am Ende brachte der SC Kriens das Resultat über die Zeit und hätte kurz vor Ende gar beinahe auf 3:1 erhöht. Der linkte Torpfosten stand dem Luzerner Glück aber im Weg. Für die Wiler bedeutet diese Niederlage das fünfte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Möchten die Äbtestädter eine hervorragende Hinrunde nicht noch auf der Zielgeraden verstolpern, muss nächste Woche gegen Winterthur ein Sieg her.

Kostadinovic nicht mehr Stammtorhüter

Nach der Partie wurde publik, dass Zivko Kostadinovic nicht mehr die Nummer 1 im Wiler Tor ist. Neuzugang Anthony Mossi übernimmt diese Position. Die Sportkommission des FC Wil hat entschieden, dass Sie in Zukunft auf Mossi setzen werden und der Vertrag mit Kostadinovic nicht verlängert wird. Dieser darf den Verein bei einem entsprechenden Angebot ablösefrei verlassen. Sein Vertrag in Wil endet aber ohnehin im kommenden Sommer.

Telegramm:

SC Kriens – FC Wil 1900 0:0 (2:0)



Kleinfeld, Kriens: 1050 Zuschauer. - Schiedsrichter: Nico Gianforte.



Tore: 24. Siegrist 1:0, 33. Abubakar 2:0, 75. Fazliu 2:1.



SC Kriens: Brügger; Urtic, Fäh, Berisha, Mijatovic; Kukeli; Siegrist (90. Hoxha), Sadrijaj, Bürgisser (46. Ulrich), Dzonlagic (65. Yesilcayir); Abubakar (77. Teixeira).



FC Wil 1900: Mossi; Celant, Kamberi, Schmied, von Niederhäusern (66. Rahimi); Brahimi, Abedini, Muntwiler (10. Ndau), Duah (66. Silvio); Fazliu; Stojilkovic (88. Krasniqi).



Bemerkungen: Kriens ohne Tadic, Elvedi (beide gesperrt), Osigew, Alessandrini, Fanger, Wiget und Follonier (alle verletzt). Wil ohne Schmid, Rohner (beide gesperrt), Schäppi, Wörnhard (beide verletzt), Sejdija, Beka, Klein, Kostadinovic (nicht im Aufgebot).



Verwarnungen: 10. Duah, 57. Celant, 67. Kukeli.