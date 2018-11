1:1 – Krienser punkten in Wil Grosse Sprünge in der Tabelle verursacht das Krienser Unentschieden in Wil nicht, aber es ist ein guter Punktgewinn, dieses 1:1 des SCK beim heimstärksten Team der Challenge League. Turi Bucher

Schoss das einzige Krienser Tor: Saleh Chihadeh. (Bild: Andy Müller / Freshfocus (Kriens, 27. Oktober 2018))

Die Ostschweizer waren in der 1. Halbzeit deutlich überlegen, verzeichneten schon in der 5. Minute einen Pfostenschuss durch Silvio. «Wir hatten in der ersten Hälfte keine richtige Chance», musste auch Kriens-Trainer Bruno Berner eingestehen, «Wil war frischer, agiler» .Aber: «Wir haben die zweite Halbzeit gewonnen, es ist eine gerechte Punkteteilung.» Das Krienser Tor zum 1:1 kurz vor Ablauf einer Spielstunde erzielte Stürmer Saleh Chihadeh mit einem schönen Schlenzerschuss. Bedient wurde er durch Nico Siegrist, der seinerseits nach einer Balleroberung von Dario Ulrich angespielt wurde. Die Wiler versuchten in der Schlussphase, den Sieg noch mit der Brechstange zu erzwingen, der SCK hielt dicht. Am nächsten Sonntag (14.30) spielt Kriens daheim gegen Lausanne.

Wil – Kriens 1:1 (1:0)

Arena. – 1050 Zuschauer. – SR Stauli. Tore: 25. Cortelezzi 1:0. 59. Chihadeh 1:1.

Wil: Kostadinovic; Rahimi, Havenar, Von Niederhäusern; Gonçalves, Breitenmoser (79. Hefti), Lombardi, Schäppi (62. Schällibaum); Audino; Cortelezzi (70. Savic), Silvio.

Kriens: Enzler; Hasanaj, Elvedi, Mijatovic; Cirelli (72. Bürgisser); Urtic, Schilling, Rüedi (70. Selmani), Costa (46. Ulrich); Siegrist, Chihadeh. Bemerkungen: Wil ohne Zé Eduardo (gesperrt) und Herter (verletzt). Kriens ohne Wiget (gesperrt), Sulejmani und Fäh (beide verletzt). 5. Pfostenschuss Silvio.