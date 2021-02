1:1 in Schaffhausen – Wil weiterhin oben auf Eine starke Leistung verhilft dem FC Wil zu einem Punktgewinn beim Tabellenzweiten. Ein Sieg war mehrfach zum Greifen nahe.

In einer umkämpften Partie trennen sich Schaffhausen und Wil mit 1:1 Bild: Gianluca Lombardi

Der erste Durchgang in Schaffhausen hätte wohl kaum ausgeglichener sein können. Was sonst nach einem Taktikgeplänkel schreit, war hier aber eine intensive und interessante Partie. Die besseren Torchancen aus dem Spiel heraus besassen die Gäste aus Wil. Tician Tushi fand dabei aber gleich zweimal seinen Meister in David Da Costa im Tor der Hausherren.

Als die Partie schon deutlich nach 0:0 zur Pause roch, zeigte Schiedsrichter Sandro Schärer auf den Elfmeterpunkt. Kastrijot Ndau holte seinen Gegenspieler unfair von den Beinen. Mirza Mujcic verwandelte vom Punkt souverän und brachte seine Mannen, zumindest gemessen an den Tormöglichkeiten, ein wenig glücklich in Front.

Für Ndau war es die letzte Aktion im ersten Durchgang. Er verletzte sich und wurde durch Bledian Krasniqi vorzeitig ersetzt. Ein schmerzhafter Rückstand für die Wiler, der in dieser Form keineswegs zwingend oder verdient war.

Offenes Spiel

Den besseren Start nach der Pause erwischte der FC Schaffhausen, konnte daraus aber nicht entscheidend Profit schlagen. Die Wiler kämpften sich zurück und hatten fortan die Oberhand. Für den Ausgleichstreffer sorgte Valon Fazliu, welcher in der Halbzeit eingewechselt wurde. Vorangegangen war wunderschön gechippter Steilpass von Krasniqi.

Dieser Treffer schien den FC Wil nun zu beflügeln. Mutig und zielstrebig spielten die Mannen von Alex Frei nach vorne. Die Angriffsbemühungen des FCS hatten sich derweil auf ein überschaubares Mass reduziert. Wenn die Hausherren aber vor dem Tor auftauchten, waren sie nicht selten gefährlich. Dem Siegtreffer ein wenig näher waren aber die Äbtestädter.

Am Ende resultierte ein 1:1, über welches wohl beide Mannschaften zufrieden sein dürften. Hätte man den Wilern in der Winterpause 10 Punkte aus den ersten vier Spielen angeboten, hätten sie wohl direkt unterschrieben. Nun warten auf die Ostschweizer zwei Heimspiele in Folge. Zuerst gastiert Stade-Lausanne-Ouchy im Bergholz, ehe der Rekordmeister GC antritt.

Telegramm:

FC Schaffhausen - FC Wil 1900 1:1 (0:1)

Stadion Schaffhausen, Schaffhausen: keine Zuschauer – Schiedsrichter: Schärer.

Tore: 46. Mujcic 1:0 (Foulelfmeter), 61. Fazliu 1:1.

Schaffhausen: Da Costa (70. Saipi); J. Krasniqi, Neitzke, Mujcic, A. Müller; Hamdiu, Bunjaku; Rodriguez (88. Djoulou), Bislimi (63. Del Toro), Mozzone (63. Sarr); Prtajin (88. Vukasinovic).

Wil: Köhn; Izmirlioglu, Muntwiler, Mätzler; Dickenmann, Kamber (46. Fazliu), Ndau (45. Krasniqi), Schäppi (46. Schäppi); Tushi, Haile-Selassie (80. Brahimi); Koide (46. Silvio).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Paulinho, Pollero, Lika (alle verletzt), Talic, Padula, Tanzillo, Deronijc, Bajrami, Furrer, Wick, De Nobile und Barry (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Talabidi (krank), Ismaili, Sarcevic, Sauter (alle verletzt), Zumberi, Abubakar, Jones, Paunescu, Blasucci, Mettler, Abazi, Krunic und Klein (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 5. Ndau, 24. Kamber, 55. Izmirlioglu, 81. Fazliu, 87. Del Toro.