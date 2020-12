Fussball 1:0 gegen Winterthur – endlich wieder ein Wiler Sieg Im Derby gegen den FC Winterthur kehrt der FC Wil auf die Siegerstrasse zurück. Mit einer souveränen Leistung gewinnen die Ostschweizer das Derby knapp, aber verdient. Die Wiler waren über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft.

Die Wiler setzten sich in einer umkämpften Partie durch. Bild: Gianluca Lombardi

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten nur wenige Torchancen zu bestaunen. Die besseren Möglichkeiten hatten aber die Wiler. Sekou Camara scheiterte nach gut zehn Minuten völlig freistehend vor dem Tor. Eine mustergültige Flanke landete direkt auf seinem Kopf, doch sein Abschluss auf wenigen Metern fand direkt den Weg in die Arme des Torhüters.

Die Winterthurer brauchten eine halbe Stunde, um in die Partie zu finden. So glichen die ersten 30 Minuten irgendwie den letzten Auftritten der Zürcher im Bergholz. Langsam, pomadig, mit wenig Zug zum Tor. Bis hin zur Pause erarbeiteten sich dann aber auch die Gäste die eine oder andere Torchance. Am Ende war es aber zu wenig, um daraus etwas Zählbares zu generieren.

Die Wiler verpassten es, ihre Vorteile in eine Führung umzumünzen. Eine solche zur Pause wäre keineswegs gestohlen gewesen. Am Ende hatte aber eben auch dieses 0:0 seine Richtigkeit. Das Hauptproblem der Wiler war einmal mehr die Entschlossenheit vor dem Tor. Bis hin zum Strafraum sah vieles gut aus, doch auf den letzten Metern fehlte oft der Mut und die Entschlossenheit, um Verantwortung zu übernehmen.

Solide Defensive

Eine Leistungssteigerung nach der Pause ebnete den Wilern den Weg zu diesem Heimsieg. Sie hatten nun die Gäste deutlich besser im Griff als noch vor der Pause. Für die Winterthurer blieb es damit bei den starken 15 Minuten aus der ersten Halbzeit, denn in Durchgang zwei waren ansehnliche Aktionen der Eulachstädter ein rares Gut.

Die Wiler machten vieles richtig, hielten den Gegner gut vom Tor fern und spielten immer wieder schnell nach vorne. Den nächsten Torschrei auf den Lippen hatten die 50 anwesenden Zuschauer als Maren Haile-Selassie alleine auf das Tor loszog, aber am gut reagierenden Torhüter scheiterte. Die nachfolgende Ecke brachte dann die Erlösung. Robin Kamber nutzte seine Freiheiten und brachte Wil Führung.

Damit war auch der Widerstand der Gäste gebrochen. Diese fanden keine Mittel, um ernsthaft in die Nähe des Ausgleichs zu gelangen. Es war einmal mehr ein Auftritt, der eigentlich eines Derbys nicht würdig war. Einmal mehr holen sich die Wiler einen Heimsieg gegen einen schwachen FC Winterthur.

Bereits am Freitag müssen die Wiler nachlegen. Dann reist Schlusslicht Chiasso nach Wil. Es dürfte eine Art Reifeprüfung für die Ostschweizer werden.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Winterthur 1:0 (0:0)

Bergholz, Wil: 50 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Fähndrich.

Tore: 51. Kamber 1:0.

Wil: Köhn; Izmirlioglu, Muntwiler (83. Krunic), Sauter; Kamber, Krasniqi; Mettler, Brahimi (64. Ballet), Haile-Selassie, Kronig; Camara (74. Jones).

Winterthur: Marzino; Isik, Baak, Kamberi, Wittwer; Lekaj, Arnold; Gantenbein, Ramizi (46. Alves), Emeghara (78. Volkart); Mahamid.

Bemerkungen: Wil ohne Fazliu (gesperrt), Mätzler (krank), Ndau, De Mol, Ismaili, Zumberi (alle verletzt), Sarcevic, Paunescu, Mayer, Abubakar und Abazi (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Spiegel, Schüpbach, Roth, Pepsi, Buess, Goncalves, Costinha, Ltaief, Rama, Pauli, Callà (alle verletzt), Nezaj und Muci (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 18. Baak, 27. Muntwiler, 36. Ramizi, 39. Arnold, 61. Brahimi, 63. Izmirlioglu, 93. Isik, 94. Mahamid.