Gemeinde-Ranking: Teufen gewinnt, Thurgau schlägt St.Gallen - wie 112 Ostschweizer Gemeinden abgeschnitten haben

Das Gemeinderating wird jeweils von der «Weltwoche» in Auftrag gegeben. Ausführende Firma für die Liste für das Jahr 2018 war die Zürcher Beraterfirma IAZA. Es wurden nur Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern bewertet, sodass in diesem Jahr von insgesamt 2222 Gemeinden deren 921 im Rating erscheinen. Verglichen wurde mittels eines Katalogs von 50 Kriterien, welche in sieben Bereiche zusammengefasst sind:

Wohnen (z. B. Immobilienpreise, Wohnbautätigkeit, Leerwohnungsziffer)

Arbeitsmarkt (z. B. Arbeitslosenquote, Beschäftigte im Dienstleistungssektor, Firmenneugründungen)



Bevölkerung (z. B. Sozialhilfeempfänger, Bevölkerungswachstum, Jugendanteil)



Steuerbelastung (z. B. Alleinstehende, Familien, Firmen)

Erreichbarkeit (Reisezeit mit Mitteln des öffentlichen Verkehrs und/oder Auto bis zum nächsten Zentrum und zur nächsten Grossstadt)

Versorgung (z. B. Anzahl Ärzte, Spitäler, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit- und Kulturangebote)

Sicherheit (Straftaten gegen das Strafgesetzbuch sowie gegen das Betäubungs- und Ausländergesetz)