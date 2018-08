Walter Hess

Ich bin seit 2012 Mitglied des OhO-Beirates.



Ich bin wohnhaft in Oberriet, verheiratet, habe fünf Kinder und sieben Enkelkinder. Nach meinem Studium der Mathematik und Physik an der ETH schloss ich das Studium als Sekundarlehrer phil II ab. Fünfzehn Jahre unterrichtete ich an Sekundarschulen. 1988 wurde ich zum Gemeindepräsident der Gemeinde Oberriet (Kriessern, Montlingen, Eichenwies, Kobelwald und Oberriet) gewählt und bekleidete dieses Amt bis 2010. Anschliessend war ich nochmals zwei Jahre als Sekundarlehrer tätig.



Ich war acht Jahre im Kantonsrat, davon ein Jahr als Präsident. Anschliessend wurde ich in den Nationalrat gewählt. Ich habe zeitlebens mit und für Menschen gearbeitet, deshalb passt mein Engagement für OhO sehr gut zu meinem Lebenslauf. Ich darf von mir sagen, dass ich im Leben sehr oft Glück gehabt habe und deshalb gerne den Mitmenschen etwas davon zurückgebe – via OhO.