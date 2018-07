Verein & Beirat Sascha Gierga

Der Verein «Ostschweizer helfen Ostschweizern» wurde 2005 vom St. Galler Tagblatt gegründet. Auch heute sind das St. Galler Tagblatt, seine Partnerzeitungen, Radio FM1 und das Ostschweizer Fernsehen TVO dessen Träger. Sie übernehmen den grössten Teil der Kosten. Damit bleiben die Administrativkosten tief, und der Spendenfranken geht fast vollumfänglich an die Begünstigten.



Der Vorstand besteht aus vier von der Mitgliederversammlung gewählten Personen. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre, die Wiederwahl ist möglich.

Vorstandsmitglieder

Nadine Knecht

Präsidentin



Manuela Müller

Kassierin/Aktuarin

Bruno Scheible

Mitglied

Peter Weder

Mitglied

Vereinsmitarbeiterinnen

Gaby Buser

Administration



Barbara Benz

Verantwortliche Administration und Gesuche



Vereinsstatuten

Die aktuellen Statuten können hier als PDF runtergeladen werden.

Beirat

Der ehrenamtliche Beirat, präsidiert von der ehemaligen Ausserrhoder Nationalrätin Marianne Kleiner, entscheidet in den Monaten November und Dezember über die Spendenvergabe. Dem neutralen Gremium gehören Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik an. Sie sind aus allen vier Ostschweizer Kantonen SG, TG, AR und AI vertreten. Über höhere Beträge entscheidet der Beirat nur im Plenum. So stellt er sicher, dass bei den Vergaben eine einheitliche Linie verfolgt wird.

Beiratsmitglieder

Marianne Kleiner

Präsidentin, Herisau



Margrit Stadler-Egli

Vizepräsidentin, Bazenheid



Anders Stokholm

Vizepräsident, Frauenfeld



Manuela Müller

Vizepräsidentin, Bernhardszell



Marianne Bargagna

Flawil



Jürg Baumann

St.Gallen

Rolf Deubelbeiss

Rorschach



Arthur Bolliger

Teufen



Roland Eberle

St.Gallen

Barbara Dürr

Gams



Walter Hess

Oberriet

Anita Fahrni

Frauenfeld

Sylvie Manser

Gonten

Philipp Holderegger

St.Gallen

Kathrin Zellweger

Weinfelden