Ursula Dünner-Sommer

Nach meiner Ausbildung zur Lehrerin für Textilarbeit / Werken und Sport war ich lange Jahre in diesem Beruf in Arbon tätig, wo ich auch seit rund 45 Jahren wohnhaft bin. Als politisch interessierte junge Frau brachte ich mich bei der FDP Arbon aktiv ein und konnte unter anderem als Gemeinderätin und später als Kantonsrätin meine Standpunkte verfechten und die parteipolitischen Belange vertreten. Kontinuierlich bildete ich mich weiter, so absolvierte ich z. B. eine Führungsschule und liess mich zur Mediatorin FH ausbilden. 2006 wurde ich zur Geschäftsführerin von Pro Senectute Thurgau berufen. Diese Arbeit führte ich bis zu meiner Pensionierung mit grosser Freude und Engagement aus, konnte ich doch all meine Erfahrungen und mein Netzwerk aus früheren Tätigkeiten in dieser Betätigung vereinen. Seit 2018 darf ich nun als Beirätin für OhO tätig sein. Dies erfüllt mich mit Genugtuung, aber auch Respekt, gilt es doch, Menschen in wirklicher Not finanziell zu unterstützen und somit Erleichterung zu verschaffen.