Sylvie Manser Gonten

Im Jahr 2016 wurde ich als Beirätin ins OhO-Team gewählt. Es ist eine befriedigende Aufgabe, Menschen, die durch einen Schicksalsschlag in akute Not geraten sind, zu helfen.



Ich bin verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Mein Mann führt eine Holzbauunternehmung mit 15 Mitarbeitern. Als mitarbeitende Partnerin bin ich für die Buchhaltung und das Lohnwesen verantwortlich. Die aktive Teilnahme am Dorfleben war mir immer ein Anliegen. So war ich als Aktuarin im Kirchenrat und als Kassierin und Feuerwehrsamariterin im Samariterverein tätig. Auch die Mitarbeit im Leitungsteam der KMU-Frauen AI/AR bereitete mir grosse Freude.