Sammelaktion ankünden Sascha Gierga

Wenn Sie am Weihnachtsmarkt Gebäck zugunsten von OhO verkaufen, im Monat Dezember für jeden Haarschnitt in Ihrem Friseursalon 5 Franken spenden oder eine andere schöne Sammelaktion zugunsten von OhO planen, dann rühren wir gerne die Werbetrommel. Melden Sie uns Ihre Aktion frühzeitig und wir publizieren Sie in der OhO-Agenda in der Ostschweizer Wochenzeitung «A» (Auflage: 300'000 Ex.).



Vielen Dank für Ihr Engagement.



Ostschweizer helfen Ostschweizern

c/o St.Galler Tagblatt AG

Fürstenlandstrasse 122

9001 St.Gallen



Telefon: ++41 71 272 72 11

E-Mail: oho@tagblatt.ch