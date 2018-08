Rolf Deubelbeiss Rorschach

2009 habe ich als OhO-Beirat angefangen. Als Stadtrat, zuständig für den Alters- und Sozialbereich, bin ich immer wieder Menschen in Not begegnet. Wir haben in unserem Land ein gut funktionierendes Sozialnetz. Dennoch gibt es Mitmenschen, die meist ohne eigenes Verschulden durch die Maschen der öffentlichen Unterstützung fallen. Hier hilft OhO.



Ich bin verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und Grossvater von drei Enkelkindern. Bis zu meiner Pensionierung habe ich an der Realschule unterrichtet.

Von 2000 bis 2008 war ich FDP-Kantonsrat und von 2002 bis 2016 amtete ich als Stadtrat in Rorschach, themenverantwortlich für die Bereiche Alter und Soziales. Ich bin Präsident des Ruderclubs Rorschach und Mitglied der Lions.