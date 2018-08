Philipp Holderegger

Ich bin im Jahr 2016 zum Beirat von OhO gestossen. Im Bereich der Direkthilfe so unkompliziert Menschen zu unterstützen ist eine schöne aber auch verantwortungsvolle Aufgabe, die ich in Zusammenarbeit mit den anderen Beiratsmitgliedern gerne wahrnehme.



Ich bin verheiratet, Vater von vier Kindern und wohne in Herisau. Nach meinem Abschluss als Ingenieur habe ich 20 Jahre in verschiedenen Betrieben in Industrie und Dienstleistung im In- und Ausland gearbeitet.



Seit 3 Jahren bin ich Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell. Als Hilfswerk beschäftigen wir uns jeden Tag mit dem Thema Armut in der Ostschweiz. Neben der Stadt St.Gallen sind wir auch in Sargans, Buchs, Uznach und Wil mit Beratungsstellen und/oder Märkten präsent.