Marianne Kleiner Präsidentin, Herisau

Seit 2012 arbeite ich als OhO- Beiratspräsidentin. Menschen in Not mit Spendengeldern helfen zu dürfen, ist eine ehrenamtliche Aufgabe, die mir zusammen mit dem vielfältig zusammengestellten Beiratsteam grosse Freude bereitet.



Ich bin verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Abschluss in Psychologie und Psychotherapie in Zürich habe ich 14 Jahre im IfB und am Management Zentrum St. Gallen als Dozentin und Beraterin gearbeitet. Von 1994- 2003 amtete ich als erste Frau in der Ausserrhoder Regierung (Finanzdirektorin), davon 1997- 2000 als Frau Landammann. 2003- 2011 vertrat ich AR im Nationalrat, 8 Jahre war ich Vizepräsidentin der FDP Schweiz. Ich sitze in diversen Vergabe- und Förderstiftungen, bin Präsidentin der Winterhilfe AR und Vizepräsidentin des Appenzellischen Hilfsvereins für Psychischkranke sowie Vorstandsmitglied des Vereins Tagesfamilien AR.